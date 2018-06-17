Adana'da başı kesilmiş kedi bulundu

Adana Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda başı kesilmiş siyah bir kedi bulundu.

Adana'da ormanlık alanda başı kesilerek öldürülen kedi yavrusu bulundu.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı içindeki ormanlık alanda bir poşette başı kesilmiş siyah kediyi fark eden vatandaşlar görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

#HayvanaSiddetSuctur: Hayvan haklarında yasa düzenlenmesi çağrısı

Siyah yavru kedinin öldürüldükten sonra poşete konularak ormanlık alana atılmış olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sapanca'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı

SOSYAL MEDYA TEK SES

Sosyal medyada Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ayakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek sonrası '#HayvanaSiddetSuctur' konulu etiket gündem oldu. Etiket altında bir araya gelen sosyal medya kullanıcıları, hayvanlara karşı işlenen suçların kapsamının genişletilmesi ve hayvanları mal olarak gören yasaların yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 11:09

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