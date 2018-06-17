Antep'te hastanede yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi

Antep'te sabaha karşı özel bir hastanede yangın çıktı. 2 hasta yaşamını yitirdi, 85 kişi de dumandan etkilendi.

Antep Şehitkamil ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangında, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. 5 hastane çalışanı da dumandan etkilendi.

Antep'te Özel NCR Hastanesinde çıkan yangında, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta hayatını kaybetti. Yangının hastanenin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı çıktığı bildirildi. Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakımdaki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bu sırada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Örün (55) yaşamını yitirdi. Mehmet Turgut (63) ise sevk edildiği hastane kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerden Örün'ün kanser hastası olduğu, Turgut'un ise kalp yetmezliği bulunduğu öğrenildi.

Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Gaziantep Valiliği'nce yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çıkan yangında binada oluşan yoğun duman nedeniyle Hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince tahliye edilerek, 112 acil servis ambulanslarıyla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Tahliye sırasında Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, yangının ardından İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi. Ardından hastaların hızlı bir şekilde tahliye edildiğini belirten Şahin, "Hamdolsun, özellikle yoğun bakım ünitesindeki bebeklerimizin hepsi çevredeki hastanelere gönderildi. Çok şükür her şey kontrol altında. Olayı ben de takip ediyorum." dedi. (Antep/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 12:27

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