Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı seçimden sonra da devam eder

Seçimlere 1 hafta kala değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın seçimden sonra devam edeceğini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "İnce, kitlelere güven veriyor. Seçilecek, yeni ufuk açacak" dedi. Millet ittifakı'nın seçimden sonra da devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "İfade, din-vicdan özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı istiyoruz. Millet İttifakı, bu ilkeleri gerçekleştirinceye kadar sürer" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Kübra Par'a konulan Kılıçdaroğlu'nun söyleşisi şöyle:

'MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDER'

Parlamento seçimleri için Millet İttifakı kurdunuz. Onun perde arkasını merak ediyorum. “Acaba muhalefet bir araya gelmeyi başaracak mı?” tartışmaları vardı. Zor oldu mu?

"Siyasi liderler Türkiye’nin gerçeklerinden yola çıkarak geleceği şekillendirmek isterlerse ortaya Millet İttifakı çıkar. Türkiye’nin geleceğinden endişe duyan ama bu güzel ülkede hepimizin huzur içinde yaşamasını öngören ve bekleyen liderler var. Elbette ki her siyasal partinin programı, beklentileri farklı olabilir ama Türkiye’de halkın beklentilerine uygun olarak bir ortak payda yaratmak zorundayız. Bu ortak paydayı yaratmak için bir araya geldik. Bu, birdenbire olan bir şey değildi. Daha önce yapılan bazı toplantılara birlikte katıldık, o toplantılarda konuşmalar yaptık. Referandum süreci içinde birlikte olmaya özen gösterdik, aynı doğrultuda oy kullandık. Dolayısıyla, bu süreç içinde ortak beklentimiz ve ortak paydamız oluştu. Bu süreç çok değerliydi. Bu süreçte parti propagandası yapmamaya özen gösterdik. Hatta referandumda hiçbir zaman CHP bayrağıyla sokaklara çıkmadık. Sonuçta CHP’nin ve diğer partilerin topluma verdiği güvenle bir araya gelmeyi, ortak payda oluşturmayı ve Türkiye’nin geleceğini birlikte şekillendirebileceğimizi düşündük ve Millet İttifakı’nı kurduk. Önce alt düzeyde arkadaşlar görüştüler, sonra genel başkan düzeyinde bir araya geldik ve bugünkü ittifakı oluşturduk."

Milli Görüş geleneği ile CHP’nin geçmişini kıyasladığımızda, Saadet Partisi ile CHP’nin aslında çok da yakın durmayan iki parti olduğunu görüyoruz. Millet ittifakındaki partilerle gerçekten ortak paydalarınız var mı, yoksa tek hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iktidardan düşürmek mi?

Onu Erdoğan söylüyor. Bizim Erdoğan’la bir işimiz yok. Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek istiyoruz ve ortak paydamız da bu şekillendirme üzerine inşa edildi. Bugün demokrasi, adalet, güçler ayrılığı, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yok. Bütün bunların bizim ortak paydamızı oluşturan çağdaş değerler olduğunu görüyoruz. Üstelik bu değerlerin hiçbirisi Türk halkının değerleriyle çelişmiyor. Düşünceyi ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, din-vicdan özgürlüğü istiyoruz. Adliyeye, kışlaya, camiye siyaset girmesin, insanlar ibadetlerini özgürce yapabilsinler. Adliyede her siyasi partiden insanın sorunu olabilir. Ama orada yargı bağımsızlığı olmalı. Bunlar hep bizim ortak taleplerimiz ve zaman içerisinde şekillendi. Sonra bir araya gelerek bir ortak ittifak metni hazırladık ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Sadece kısa süreliğine değil, bu amaçların gerçekleşmesi için daha uzun süreli, daha kapsayıcı, daha akılcı bir metin toplumun önüne koyduk ve Millet İttifakı’nın oluşturduk.

Seçimlerde umduğunuzu bulamazsanız, muhalefet Meclis’te çoğunluğu yakalayamazsa Millet ittifakı 24 Haziran’dan sonra da devam eder mi?

Aynı ilkeleri gerçekleştirinceye kadar elbette devam eder. Yargı bağımsızlığını, din vicdan özgürlüğünü ben de istiyorum, Temel Bey de istiyor, Meral Hanım da istiyor. Dolayısıyla, ayrı partileriz ama bazı konularda müşterekiz. Parlamentoda bu konularda gelecek olan düzenlemelere ortak davranacağız ve ortak politika oluşturacağız. Diyelim ki başka bir konuda bir yasa geldi, o konuda her parti kendi programına farklı davranıp politikasını oluşturabilir. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 09:59

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