Bülent Tezcan: Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta gerçekleşen olaya ilişkin, 'Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta gerçekleşen olaya ilişkin, "Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir" dedi.

Tezcan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, meydandaki coşkulu kalabalığın coşkusunu 25 Haziran sabahında büyüterek sürdüreceklerini belirtti. Bayramların dostlukların pekiştiği gün olduğunu kaydeden Tezcan, bayramlarda dargınlıkların ortadan kalkmasını ve huzurun hakim olmasını istediklerini bildirdi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen olaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bülent Tezcan, şunları söyledi: "Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir. Ben bu acıyı bütün milletimizin paylaştığını biliyorum. Bu acıların tekrar edilmemesini diliyoruz. Ancak dilemek yetmiyor, sorumlu davranmak gerekiyor. Böyle bir acı içerisinde siyaset üretmeye kalkmak en hafif tabirle olsa olsa utanmazlık olabilir." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 09:17

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