HayvanaSiddetSuctur: Hayvan haklarında yasa düzenlenmesi çağrısı

Sosyal medya kullanıcıları, hayvanlara yönelik yapılan şiddete karşı tek ses oldu. #HayvanaSiddetSuctur etiket altında bir araya geldi.

Sosyal medyada Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ayakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek sonrası '#HayvanaSiddetSuctur' konulu etiket gündem oldu. Etiket altında bir araya gelen sosyal medya kullanıcıları, hayvanlara karşı işlenen suçların kapsamının genişletilmesi ve hayvanları mal olarak gören yasaların yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi. Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kepçe operatörünün gözaltına alındığı açıklandı.

Küçük köpeğin hayatını kaybetmeden önceki fotoğraflarının cuma akşamı sosyal medyada hızla yayılması sonrası Sakarya Valiliği de açıklama yaparak, konunun araştırıldığını duyurdu. Vali İrfan Balkanlıoğlu yaptığı ilk açıklamada “İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor” ifadesini kullandı. Balkanlıoğlu tepki çeken bu açıklamasının ardından yeni açıklama yaparak “İl jandarma Komutanı’na emir verdim. Adam öldürmüş katil gibi faillerini bulun diye” dedi.

#HAYVANASİDDETSUCTUR

İnfial yaratan olaya sosyal medya kullanıcıları da #HayvanaSiddetSuctur etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterdi. Hayvana karşı işlenen suçların artırılmış cezalar ile anayasaya alınması talebi dile getirildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilen ve tedavi esnasında hayatını kaybeden yavru köpek için, Twitter hesabından, “Vicdan! Vicdan. Nasıl yapılır bu! Bu vahşet, yapanın yanına kar kalmayacak. Yazıklar olsun. #HayvanaŞiddetSuçtur” diye yazdı.

Tepki gösteren bir başka isim de İyi Parti’li Meral Akşener oldu. Akşener, “Küçücük bir canlıya reva görülen vahşet ülkemizdeki değer ucuzlamasının acı bir tezahürü. Ufacık bir yavru köpeğe kıyanların layıklarını ahirette bulmalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Keşke doğru kanunlar ile bu dünyada da bulabilecek olsalardı” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de tepki gösteren isimlerdendi. Bahçeli Twitter hesabından, “Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahipti? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır!” diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 09:08

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