2018 Dünya Kupası'nda günün programı (17 Haziran Pazar)

Fotoğraf: DHA

2018 Dünya Kupası'nda günün programı (17 Haziran Pazar)

    • 17 Haziran 2018 08:08

    Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın dördüncü gününde 3 maç oynanacak.

    2018 Dünya Kupası dördündü gününde. Bugün, E ve F Grubundan maçlar var.

    Dünya Kupası'nda 17 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:

    E GRUBU

    15.00 Kosta Rika-Sırbistan (Samara Arena - Samara)

    21.00 Brezilya-İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don)

    F GRUBU

    18.00 Almanya-Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova) (SPOR SERVİSİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 08:12
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Dünya Kupası2018 Dünya Kupası