Fotoğraf: DHA
2018 Dünya Kupası'nda günün programı (17 Haziran Pazar)
17 Haziran 2018 08:08
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın dördüncü gününde 3 maç oynanacak.
2018 Dünya Kupası dördündü gününde. Bugün, E ve F Grubundan maçlar var.
Dünya Kupası'nda 17 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
E GRUBU
15.00 Kosta Rika-Sırbistan (Samara Arena - Samara)
21.00 Brezilya-İsviçre (Rostov Arena - Rostov-On-Don)
F GRUBU
18.00 Almanya-Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova) (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 08:12
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