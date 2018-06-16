Erdoğan: OHAL'in gelmesi sorun değil, OHAL yine gelir

Kanal 7 canlı yayınında konuşan Erdoğan 'Şimdi herhangi bir olay kargaşa var mı, üniversitelerde bir olay duyuyor muyuz? Yok. Niye, OHAL var' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 canlı yayınında konuştu. "Daha çok demokrasi dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz?" diye soran Erdoğan, "Bir defa bu ülkede, hangi düşüncede olursa olsun, herkes bütün demokratik haklardan istifade edecektir. Asimilasyon, ret politikalarını kaldırdık" dedi. Kürt sorununa ilişkin konuşan Erdoğan, "Bakın ben 'Kürt kardeşlerim' diyorum, 'Kürtler' demiyorum. Çünkü bizim dinimiz ayette 'inananlar kardeştir' diyor. Kürt kardeşlerim kendilerine başka bir devlet aramalarına, toprak aramalarına yok. AK Parti tüm Türkiye'nin partisi olmuştur" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "OHAL'in gelmesi sorun değil, eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir? Terörle mücadele için gelir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'ASİMİLAYSON, RET POLİTİKALARINI KALDIRDIK'

♦ İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, (İbrahim Bey'den bizzat dinledim), "Bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz" demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar.

♦ Özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı verilmez. Ama bu PKK, kendilerine göre "özgürlük" mücadelesini ya dağlara kaçırarak, ya mağaralara sokmak suretiyle verir. Ya da öğretmenlerimizi, insanları kaçırarak verir. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver.

♦ Bizim silahımız oyumuzdur, bizim silahımız imanımızdır. Ama siz hâlâ bu yola gelemediniz. 7 Haziran en önemli neticeydi, neticeyi aldınız. Ama şu an içeride olan kişi "dökülün sokağa" dedi ve 53 vatandaşımız öldürüldü mü, öldürüldü. Yasin Börü şehit edildi mi, edildi. Şimdi mağduriyeti oynuyorlar. Ama benim halkım bu oyunu yutmaz.

♦ "Daha çok demokrasi" dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bir defa bu ülkede, hangi düşüncede olursa olsun, herkes bütün demokratik haklardan istifade edecektir. Asimilasyon, ret politikalarını kaldırdık. Biz "Milli birlik beraberlik, kardeşlik" dedik, davet yaptık. Ama çukurlar kazıldı, tüneller kazıldı. Diyarbakır'ın yıkılan saat kulesi, camiler... Şimdi buraları yeniden onardık.

♦ Artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kızları kaçırılan anneleri göremezsin. Artık yok.

'SİZİN TERÖR DİYE BİR SORUNUNUZ YOK ZATEN'

♦ Sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Sizin terör diye bir sorununuz yok zaten.

♦ Terörle mücadele eden Metin Temel Paşa'ya "apoletlerini sökerim" diyor. Geldiği gün hemen apolet sökecekmiş. O apoletleri sen mi taktın ki, sökeceksin. Sen ne zaman cumhurbaşkanlarının böyle bir şey yaptığını gördün. Ben dördüncü yılımdayım daha böyle bir adım atmadım. Ya bu insan, Cudi'de, Gabar'da operasyonları yürüten insan. Afrin'de bu işi yürüten o. Zeytin Dalı Operasyonu'nu yürüten komutan o. Senin bir defa nezaketen böyle bir şeyi söyleme hakkın yok. Bu, bizim kahraman askerimize büyük bir saygısızlıktır.

♦ Bakın ben "Kürt kardeşlerim" diyorum, "Kürtler" demiyorum. Çünkü bizim dinimiz ayette "inananlar kardeştir" diyor. Kürt kardeşlerimin kendilerine başka bir devlet aramalarına, toprak aramalarına yok. AK Parti tüm Türkiye'nin partisi olmuştur.

'ŞİMDİ KARGAŞA VAR MI? YOK. NİYE, OHAL VAR'

♦ 2002'nin sonu... Göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı. Bir 1 ayda OHAL'i kaldırdık. Ama o zamanın OHAL'inde ne vardı? Bölgede tüm ticari hayat durmuştu. Kan gövdeyi götürüyordu. Biz o dönemden geçtik. Ama bu dönemdeki OHAL'in amacı, FETÖ'nün Türkiye'yi soktuğu ortamdan ülkeyi kurtarmak. Şimdi herhangi bir olay kargaşa var mı, üniversitelerde bir olay duyuyor muyuz? Yok. Niye, OHAL var.

♦ Terörle mücadeleyi asla sekteye uğratmamamız gerekir. Türkiye'nin en önemli sorunu bu çünkü. Bunu başaracağız. Bunu başardığımızda ekonomi de iyiye gider, eğitim de iyiye gider. OHAL'i biz burada kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın özgürlüklerini kısıtlayan bir konumda değil ki.

♦ OHAL'in gelmesi sorun değil, eğer OHAL'i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir ama niçin gelir? Terörle mücadele için gelir. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 21:52

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