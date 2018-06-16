ABD'den Rusya'ya seyahat uyarısı: Terör saldırıları yaşanabilir

ABD'nin Rusya için yayımladığı seyahat uyarısında 'Stadyumlar, turizm merkezleri ve istasyonlar, terör saldırılarının hedefi olabilir' denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya için yayımladığı seyahat uyarısında "Dünya Kupası gibi büyük çaptaki uluslararası organizasyonlar, teröristler için oldukça cazip hedef olarak öne çıkıyor. Teröristler stadyum ve maç izleme alanlarını, turizm merkezlerini, istasyonları ve diğer kamu alanlarını hedef alabilir" denildi.

ABD vatandaşlarının Rusya'da genel olarak rahatsız edildiği bilgisine yer verilen açıklamada Rusya'nın Dünya Kupası nedeniyle saldırıların hedefi olabileceği belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Kupası gibi büyük çaptaki uluslararası organizasyonlar, teröristler için oldukça cazip hedef olarak öne çıkıyor. Teröristler stadyum ve maç izleme alanlarını, turizm merkezlerini, istasyonları ve diğer kamu alanlarını hedef alabilir."

Uyarıda ayrıca ABD vatandaşlarının sık sık Rusya'daki polis ve diğer yetkililer tarafından rahatsız edildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları ve zorla paralarının alınabildiği de yazıldı. ABD vatandaşlarına yardım etmek için görevlendirilen konsolosluk yetkililerinin de makul olmayan nedenlerle geciktirildiği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 20:38

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