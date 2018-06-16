'Hasta mahpus Ali Haydar Yıldız serbest bırakılsın'

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu'nun 325. kez düzenlediği F Oturumu eyleminde hasta mahpus Ali Haydar Yıldız'ın serbest bırakılması istendi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla Galatasaray Meydanı’nda 325. kez düzenlediği F Oturumu eyleminde, Metris R Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve belden aşağısı felç olan Ali Haydar Yıldız'ın durumuna dikkat çekildi.

"Hasta mahpuslar serbest bırakılsın", "Ali Haydar Yıldız serbest bırakılsın", "Tecrit öldürür dayanışma yaşatır", "Tedavi haktır engellenemez" yazılı pankartların açıldığı eylemde sık sık "OHAL işkencesine son", "Onursuz arama işkencesine son", "İnsan haklarıyla insandır", "Tek tip elbiseye hayır", "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganları atıldı.

'KENDİSİNE BAKAMAYACAK OLAN HASTALAR, ARKADAŞLARINA BAKMAK ZORUNDA'

Basın açıklamasını okuyan insan hakları savunucularından Seza Mis Horuz, Türkiye genelinde bulunan hapishanelerden sadece iki tanesinin R Tipi olduğunu belirterek "Bu hapishaneler kendi ihtiyacını karşılayamayacak derecede sağlık sorunları olan mahpuslar için yapılmıştır" dedi. Bu hapishanelerde sürekli sağlık ve bakım personeli bulundurma zorunluluğuna rağmen tutukluların birbirlerine yardım etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Horuz, "Zaten kendisine bakamayan bir mahpus, diğer bir mahpus arkadaşının yarasını temizlemek hatta zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılamak durumda kalmaktadır" şeklinde konuştu.

8 Ağustos 2012'de İstanbul Pendik’te yaralı şekilde yakalanıp gözaltına alınan Ali Haydar Yıldız'ın önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek burada bir süre tutulduğunu, ardından Samatya/İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğünü söyleyen Horuz, "Yıldız'ın ailesinin ifadesine göre, ilk 8 saatte yapılması gereken tıbbi müdahale yapılmamış ve omuriliğinde bulunan kurşun çıkarılamadığı için belden aşağısı tutmayacak şekilde felç kalmıştır" dedi.

'HASTANEDE SADECE BİR KEZ TEMİZLİĞİ YAPILMIŞ'

Tedavisi tamamlanmadan hastaneden çıkartılan Yıldız'ın Metris R Tipi Cezaevi'ne götürüldüğünü ve orada bir hafta revirde gayri insani koşullarda tutulduğunu kaydeden Horuz, Yıldız'ın hiçbir insani ihtiyacının karşılanmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Belden aşağısı tutmadığı için tuvalete dahi çıkamamış, kişisel temizliğini yapamamıştır. Daha sonra buradan Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilince, önce Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Buradaki doktorlar, “pis olduğu, koktuğu” için tedavi etmek istememiş ama yaralarına bakmak zorunda olduklarından hastanede sadece bir kez temizliği yapılmıştır. Daha sonra hapishaneye götürüldüğünde bütün bakımını yanındaki diğer mahpuslar üstlenmiştir."

MAHKEME RAPORU SAKLAMIŞ

Horuz, duruşmalara sedye ile çıkarılan Yıldız için Adli Tıp Kurumu'nun 2012 yılında sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği, bir başkasının desteği ile bakıma muhtaç olduğu yönünde rapor verdiğini belirtti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyaya gelen raporu 2 duruşma boyunca Yıldız ve avukatlarından sakladığını vurgulayan Horuz, rapor açığa çıkınca da aynı mahkemenin "tahliyesi mümkün değildir" kararı verdiğini kaydetti.

'YARALARI GİDEREK BÜYÜYOR'

Ağır sağlık sorunu ve yatağa bağımlı olmasından dolayı Yıldız'ın tekrar Metris R Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini söyleyen Horuz, "Ali Haydar Yıldız’ın ablası, son durumuna dair yaptığımız telefon görüşmesinde, kardeşinin vücudunda sürekli yatmaktan kaynaklı yaralar oluştuğunu, bu yaraların artık giderek büyüdüğünü ve dayanılmaz acılara sebebiyet verdiği belirtmiştir. Bu acılara dayanmak için sürekli biçimde ağrı kesici ve antibiyotik almasına rağmen bunun çözüm olmadığını ifade etmiştir. Uzun zamandır havalı yatak talebine sürekli olumsuz yanıt verildiğini hatta biraz kullanabildiği elleri için hastaneden kendisine verilen top ve ağırlıkların dahi hapishane idaresince yasaklandığını ifade etmiştir" diye konuştu.

'YALNIZCA HAPİSHANEYE DEĞİL HASTALIĞINA VE YATAĞA DA MAHKUM EDİLDİ'

Horuz, yaşamını tek başına sürdüremeyecek durumda bulunan Yıldız'ın derhal serbest bırakılması gerekirken yalnızca hapishaneye değil, hastalığına ve yatağına da mahkum edildiğine dikkat çekti. Horuz, Yıldız'ın serbest bırakılmasını talep ederek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sandalyede dahi oturması doktorlar tarafından sakıncalı görülen, tüm vücudu yatak yaraları bağlamış ve ayaklarında kangren tehlikesi bulunan, tek başına kendine bakamayacak, felçli mahpus Ali Haydar Yıldız’a yapılanlar işkencedir. İşkence insanlık suçudur, vicdanı olan hiç kimse tarafından kabul edilemez, edilmemelidir. Yetkililerden, Ali Haydar Yıldız’a Adli Tıp Kurumu tarafından verilmiş olan ‘tek başına hapishane koşullarında yaşayamaz' raporunun gereğinin acilen yerine getirilmesini ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 20:28

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