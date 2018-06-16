Moskova’da 'kontrolden çıkan' taksi yayaların arasına daldı: 8 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 'sürücüsünün kontrolünü kaybettiği' bir taksi yayaların arasına daldı. Olayda en az 8 kişinin yaralandığını açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki İlyinka Caddesi'nde bulunan Gostinıy Dvor alışveriş merkezi yakınlarında bir taksi, yayaların arasına daldı. Güvenlik güçleri olayda can kaybı yaşanmadığını ancak en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Aracın ilk önce bir trafik işaretine çarptığı, daha sonra da kalabalığın arasına yöneldiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre polis, ilk verilere göre olayın nedeninin şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi olduğunu aktardı. Gözaltına alınan şoför, bölge polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

‘ŞOFÖR KAÇMAYA ÇALIŞTI' İDDİASI

Görgü tanıkları, gözaltına alınmadan önce şoförün kaçmaya çalıştığını ileri sürdü. Olay nedeniyle Spartak Stadyumu yakınlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya yol açan taksi, olay yerinden çekildi.

Moskova sağlık dairesinden yapılan açıklamada yaralıların 7'sinin durumunun iyi olduğu, bir yaralının durumunun ise orta derecede ağır olduğu aktarıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 20:14

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