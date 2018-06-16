İstanbul'da KESK üyelerinin eylemine saldırı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da KESK üyelerinin ihraçlara karşı işlerine geri dönme talebiyle düzenledikleri eyleme polis saldırdı, 30'dan fazla emekçi gözaltına alındı.

KHK'lerle hukuksuz şekilde ihraç edildikleri işlerine geri dönmek talebiyle 70 haftadır eylemde olan KESK üyelerine polis saldırdı.30'dan fazla emekçi gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin, işlerine geri dönmek amacıyla başlattıkları eylem 70'inci haftasına ulaştı. Kadıköy ilçesinde bulunan Altıyol Meydanı’nda bir araya gelerek "İşimizi geri alacağız" pankartı açan kamu emekçileri burada açıklama yapmak istedi. Emekçilere izin vermeyen polis, eyleme müdahale etti. 30'dan fazla emekçi gözaltına alındı. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 19:49

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