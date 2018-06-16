Afganistan'da bayramlaşma töreninde saldırı: 20 ölü, 16 yaralı

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ateşkes ilan edilen Afganistan'da, Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar bombacısının Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti. Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ataullah Hogyani, bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. (Kabil/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 19:14

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