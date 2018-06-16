2 saat süren yağmur Denizli'de hayatı feç etti

Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı, ulaşım aksadı.

Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, kendi göle çevirdi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı yol ve kavşakları sel basması nedeniyle yaya ve araç trafiği aksadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ‘100 Yılın Dev Alt Yapı Projesi’ diyerek övündüğü ve her sokak başına asılan pankartlar ve reklam panolarında reklamını yaptığı şehir 2 saatlik yağmura dayanamadı. Yoğun yağış nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Fatih Köprülü Kavşağı sular altında kaldı.

Neredeyse her yağmurda aynı felaketin yaşandığını belirten bir mağaza müdürü “Daha önce de mağazamızı defalarca su bastı. Belediyeye kaç defa şikayette bulunduk. ‘Üzerinde çalışıyoruz çözeceğiz’ dediler. Çözmediler. Ne zaman şiddetli bir yağmur yağsa dükkanları su basıyor. Bu altyapı sorununa artık bir çözüm getirmeliler” diye konuştu.

Yağmurdan etkilenen bir başka yurttaş ise “Her sokak başında pankartlar, reklam panolarında Osman Zolan imzalı posterler var. 100 Yılın Dev Alt Yapı Projesi, imza Osman Zolan. Belediye Başkanına sormak lazım orada bahsettiği kaçıncı yüzyıl, 18. yüzyıl mı? 15 senedir şantiyede yaşıyoruz. Aynı yolu son 15 yılda en az 15 kere kazmışlardır. Her asfalt çektiklerinde ‘Yeni yolumuz hayırlı olsun. Yeni yol projemizi hizmete açtık’ diye reklam yapıyorlar” şeklinde tepkilerini dile getirdi. (Denizli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 19:04

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