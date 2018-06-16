Bayram günü işe çağrılan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Osmaniye OSB'de kurulu Koçsan'da çalışan 23 yaşındaki Yusuf Çelebi, bayram günü çağrıldığı mesaide elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Halil İMREK

Hatay

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Koçsan Fabrikası'nda iş cinayeti yaşandı. Bu sabah işe çağrılan 23 yaşındaki Yusuf Çelebi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan ve bayram tatili nedeniyle evde olan işçi Yusuf Çelebi, telefonla işe çağrıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde oturan Çelebi, bu sabah gittiği işte elektrik akımına kapıldı. Genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yusuf Çelebi'nin yakın komşusu olduğunu söyleyen Emek Partisi (EMEP) Dörtyol İlçe Başkanı Bekir Soylu Evrensel'e açıklama yaptı. Soylu, "Yaşanan olay, ‘facia’, ‘kaza’ gibi kavramlarla geçiştirilemez. İşçilerin ölümünden sorumlu olanlar, işçilerin can güvenliği için hiçbir önlem almayanlar, işyerini denetleme sorumluluğunu yerine getirmeyenlerdir” dedi.

Soylu, "İşyerindeki işçi arkadaşların anlatımına göre Çelebi, suyun bulunduğu ve elektrik kaçağının suyla temas edeceği bir ortamda çalıştırılmış. İşçi kardeşimiz patronlar daha fazla kâr etsin diye öldü. Kader deyip işin içinden çıkılamaz. Bu işçiler neden ölüyor? Neden gerekli tedbirler alınmıyor? Bu işçi ölümünün son olması için gerekli araştırma inceleme yapılmalı ve sorumlular yargılanmalıdır" dedi.

Soylu, Çelebi'nin ailesine, yakınlarına, dostlarına ve iş arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 18:26

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