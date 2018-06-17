Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner'den deÄŸinmeler: Sennur Sezer 75 yaÅŸÄ±nda. ÃœÃ§ Ã§eyrek yÃ¼zyÄ±lÄ±n ÅŸairi. YaÅŸananlarÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n, bize yaÅŸatÄ±lanlarÄ±n ÅŸiirini yazdÄ±.

Adnan ÖZYALÇINER

GERÇEK

Gerçek varolan nesneyse, gerçeklik onun varolduÄŸu, gerçekleÅŸtiÄŸi alandÄ±r. Gözle görülen, elle tutulabilen, kendi dizgesi içinde tutarlÄ± olan, olabilen her ÅŸey gerçektir.

ÅžÄ°Ä°RESÄ°MLER

Åžiiresimler bir kez daha sergileniyor, Sultangazi’de halka. Özcan Yaman’Ä±n çektiÄŸi konuÅŸan fotoÄŸraflar bunlar. Sesi, aydÄ±nlÄ±k bir sabaha uyanmaya çalÄ±ÅŸan kentin betonlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ katÄ± karanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan. Sennur Sezer, fotoÄŸraflara kattÄ±ÄŸÄ± sözcükleriyle onlarÄ±n sesini, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden söküp alarak açÄ±ÄŸa çÄ±karmÄ±ÅŸ, ÅŸiiriyle konuÅŸturarak. Her biri ÅŸiiresim olan fotoÄŸraflarÄ±.

IÅžIK

Nesneyi vareden Ä±ÅŸÄ±ktÄ±r. Gerekli olan da Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yakalamaktÄ±r, nesnenin gerçekliÄŸini ortaya koyabilmek için. Özellikle fotoÄŸrafçÄ±lÄ±kta olan bu yöntem, bütün sanatlar için de geçerlidir. ÇoÄŸun karanlÄ±ÄŸÄ±n içine sÄ±zar o Ä±ÅŸÄ±k. Siz onu yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda karanlÄ±ÄŸÄ± da alt etmiÅŸ olursunuz.

MEZAR TAÅžI

Çöl sÄ±caÄŸÄ±nda kaynayan kum gün gelir cama dönüÅŸür. YaÄŸmurlarla yoÄŸrulan kum da betona. ÇakÄ±l taÅŸlarÄ±yla birlikte. Toz toprakla.

Asfaltla eÅŸleÅŸerek dikelir eski yeÅŸil kentin ortasÄ±nda. Otsuz. Dikensiz. CamÄ±n Ä±ÅŸÄ±klÄ±, kÄ±vrak dansÄ±na kendini kaptÄ±ran yüzsüz betonla. Gökyüzünü örtmecesine.

Beton ormanÄ±nÄ±n daracÄ±k aralÄ±klarÄ±ndan birinde eskimiÅŸ iki aÄŸaç kaldÄ±. GüneÅŸsiz. Gün gün kuruyan.

Åžimdi topraÄŸÄ±n derinliklerinde saklanan batÄ±k kentin bir fabrikasÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± tuÄŸlalÄ±, ince bacasÄ± yükseliyor ikisinin arasÄ±nda. Eski bir mezar taÅŸÄ± olarak.

SERAP

Çöl sÄ±caÄŸÄ±nda kum, güneÅŸin parlaklÄ±ÄŸÄ±yla cam gibi Ä±ÅŸÄ±ldadÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸur serap. Duru bir su kaynaÄŸÄ±nÄ± yansÄ±tarak.

YANINDA OLMAK

ÇoÄŸunca iÅŸçiden, emekçiden yana olmaktÄ±r söylene gelen. Ä°ÅŸçinin, emekçinin yanÄ±nda olmak yerine.

SENNUR SEZER 75 YAÅžINDA

Sennur Sezer 75 yaÅŸÄ±nda. Üç çeyrek yüzyÄ±lÄ±n ÅŸairi. YaÅŸananlarÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n, bize yaÅŸatÄ±lanlarÄ±n ÅŸiirini yazdÄ±. EmeÄŸin gücünün verdiÄŸi dirençle. “AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± umudun” dediÄŸi umudun aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla. Dünü olduÄŸu gibi bugünü de yansÄ±layarak.

ARÄ°FE

“YarÄ±n arifeydi” diye baÅŸlar Ömer Seyfettin’in bir öyküsü. Arifeler, yalnÄ±z bayramÄ±n deÄŸil; geleceÄŸin, geleceÄŸimizin arifesidir. AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n, aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n arifesi. Sennur Sezer’in “Sesimi ArÄ±yorum” ÅŸiiri, “GüneÅŸi bekliyorum/ÅŸiiri bitirmek için” diye biter. Bizim de bugün, yeni bir güne baÅŸlamak için güneÅŸi beklediÄŸimiz gibi. Çünkü arife yarÄ±nÄ±mÄ±zdÄ±r.

TEKLÄ°K

Mandalina bahçeleri yok edilirken, toprak betonlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken saksÄ±lara aktarÄ±lÄ±yor kesilen binlerle mandalina aÄŸacÄ±nÄ±n miniskülleri. Boncuk mandalinalarÄ±yla. Tek baÅŸÄ±na.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 18:19

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