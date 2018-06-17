Opelâ€™de feragat dÃ¶nemi!

FransÄ±z PSA tarafÄ±ndan yutulan otomotiv Ã¼reticisi Opelâ€™in Almanyaâ€™daki fabrikalarÄ± yok edilecek, Ã¼cretler dondurulacak.Â

Serdar DERVENTLÄ°

Köln

“Opel’de iÅŸyerleri ve fabrikalar yeniden güvenceye alÄ±ndÄ±. ArtÄ±k Opel iÅŸçileri geleceÄŸe yeniden güvenle bakabilecekler.” Bu sözler Almanya’daki IG Metall sendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Jörg Hofmann’a ait.

IG Metall ve PSA/Opel tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda, tekelin Almanya’daki iÅŸçilere iÅŸ güvencesi, fabrikalar için yatÄ±rÄ±m güvencesi verdiÄŸini ve böylece tüm üretim merkezlerinin geleceÄŸini güvenceye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Buna göre Rüsselsheim, Kaiserslautern, Eisenach, Bochum ve Dudenhofen fabrikalarÄ±nda sorunlar sona erdi.

En azÄ±ndan PSA/Opel yönetimi, IG Metall ve Ä°ÅŸyeri TemsilciliÄŸi böyle bir tablo çiziyorlar. IG Metall tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Üzerine anlaÅŸma saÄŸlanan köÅŸe noktalarÄ±na göre (imzalanan bir sözleÅŸme dahi yok) en fazla 3 bin 700 iÅŸyeri yok edilecek, ve bu sadece gönüllük temelinde gerçekleÅŸecek: KÄ±smi emeklilik, erken emeklilik ve tazminatlÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ.”

Yani bu “süper” anlaÅŸmaya göre geriye 15 bin 800 iÅŸçi kalacak… Ama bu da tam gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Nitekim bu rakamlar içinde Opel ÅŸirketi bünyesinde çalÄ±ÅŸan kiralÄ±k iÅŸçiler ve taÅŸeron firma iÅŸçileri yok. Bu iÅŸçilerin ne olacaÄŸÄ± hiç gündeme bile gelmiyor!

OPEL BOCHUM UNUTULMADI!

Opel iÅŸçileri artÄ±k kendilerine sunulan “iÅŸ güvencesine” itibar etmiyorlar. Son 20 yÄ±ldÄ±r defalarca “iÅŸ güvencesi” verilen sözleÅŸmeler imzalanmasÄ±na karÅŸÄ±n on binlerce Opel iÅŸçisi deÄŸiÅŸik yollardan iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±.

Üretimin en yoÄŸun olduÄŸu, yÄ±llÄ±k 250 bin arabanÄ±n üretildiÄŸi yÄ±llarda Opel’in Bochum kentindeki fabrikasÄ±nda 20 bin iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yordu. ArdÄ±ndan tekel genelinde yaÅŸanan krizle birlikte iÅŸten atmalar da baÅŸladÄ±. 2004 yÄ±lÄ±nda fabrikayÄ± tümden kapatacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan dönemin GM/Opel patronlarÄ±, iÅŸçilerin yoÄŸun bir mücadelesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°ÅŸçilerin tabandan örgütlenmeyle baÅŸlattÄ±klarÄ± mücadele karÅŸÄ±sÄ±nda tekel yönetimi geri adÄ±m atmak zorunda kaldÄ±. IG Metall ise grevi sürdürmek, diÄŸer Opel fabrikalarÄ±yla birlikte geniÅŸ bir mücadeleyi örgütlemek yerine iÅŸçilere bir oyun oynayarak grevi zamansÄ±z sona erdirdi. Sonuçta fabrika hemen kapanmadÄ± ama taksit taksit kapatÄ±lmasÄ± için her türlü önlem alÄ±ndÄ±. Nitekim 2011 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde Bochum’da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 bin 1707e ve 2014’de 3 bin 500 iÅŸçiye düÅŸtü.

5 AralÄ±k 2014, Cuma günü saat 00.30’da Bochum’da son araç olan gri renkte bir Zafira modeli üretildi. ArdÄ±ndan makineler, bantlar kapatÄ±ldÄ±! 2 bin 700 iÅŸçi, 1 Ocak 2015’de Opel, Bochum belediyesi ve eyalet yönetiminin ortak kurduÄŸu “transfer ÅŸirketine” iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na devredildiler. Bugün Bochum’da sadece Opel’in yedek parçalarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapan, 700 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸirket var.

2014 yÄ±lÄ±nda IG Metall ve General Motors arasÄ±nda yapÄ±lan müzakerelerde Rüsselsheim, Kaiserslautern ve Eisenach’daki fabrikalar için 2020 yÄ±lÄ±na kadar üretim güvencesi üzerine anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. AyrÄ±ca bu fabrikalar için 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar iÅŸ güvencesi de verilmiÅŸti. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n daha ortasÄ±nda olmamÄ±za karÅŸÄ±n yeni müzakereler, yeni anlaÅŸmalarla iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± ve ücretlerden feragat dayatÄ±lÄ±yor.

SENDÄ°KAYA DA GÜVEN AZALIYOR

Bugün Almanya’daki otomobil iÅŸçileri arasÄ±nda en düÅŸük ücreti Opel iÅŸçileri alÄ±yor. Ä°ÅŸyerlerini güvenceye alma adÄ±na IG Metall ve tekel yönetimi arasÄ±nda imzalanan sözleÅŸmeler gereÄŸi tüm metal iÅŸçilerinin TÄ°S dönemlerinde aldÄ±klarÄ± ücret zamlarÄ± ya hiç ödenmedi ya da birkaç yÄ±l sonra ödendi. Böyle olunca iÅŸçilerin sendikaya güvenleri de azaldÄ±.

IG Metall’in genel baÅŸkanÄ± Hofmann ise, “Opel güçlü bir Alman markasÄ± olarak kalmalÄ±. Elde edilen sonuçla tüm üretim merkezlerinin geleceÄŸi güvenceye alÄ±ndÄ±. ArtÄ±k Opel iÅŸçileri de geleceÄŸe yeniden güvenle bakabilecekler” demesi, Opel iÅŸçilerini ikna etmiyor.

3 bin 700 iÅŸçi çÄ±kartÄ±lacak, yani fabrikalar gelecekte yok olacak. Ücretler pratik olarak dondurulacak, haklar gasp edilecek.

DiÄŸer yandan Eisenach kentindeki fabrikanÄ±n geleceÄŸi belirsiz. Åžimdiye kadar üretilmesi vaat edilen tek bir model var, “Grandland X”, ama tek bir modelin üretildiÄŸi bir fabrikanÄ±n geleceÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor. Ve bu model piyasada tutmazsa o zaman ne olacak? Peugeot 3008 modeliyle aynÄ± platformda üretilen Grandland X modeli gerektiÄŸinde, üretim sayÄ±sÄ± düÅŸtüÄŸünde Fransa’daki Sochaux fabrikasÄ±nda üretilebilecek.

Bugün motor üretimi yapÄ±lan Kaiserlautern’in ne olacaÄŸÄ± da belirsiz. IG Metall bu konuda kendilerine hiçbir ÅŸey söylenmediÄŸini açÄ±ktan söylerken, PSA/Opel yönetimi, “ZamanÄ± gelince planlarÄ±mÄ±zÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z” diyor. Yani bu fabrikanÄ±n geleceÄŸi de belirsiz.

HEP BÄ°RLÄ°KTE MÜCADELE

TEKEL yönetiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± “Biz Opeliz” (“Wir sind Opel”) pankartlarÄ±yla sözde eylem yapmanÄ±n sonuç getirmediÄŸi yÄ±llardÄ±r görülüyor. Ana ÅŸirketin adÄ± ne olursa olsun, araçlarÄ±n üzerindeki amblem kime ait olursa olsun piyasalardaki dalgalanmanÄ±n, araç satÄ±ÅŸlarÄ±ndaki gerilemenin faturasÄ± hep iÅŸçilere çÄ±kartÄ±lÄ±yor.

GeçmiÅŸte olduÄŸu gibi bugün de binlerce iÅŸçi çÄ±kartÄ±larak, haklarÄ± gasp edilerek kâr marjÄ± yükseltilmek isteniyor. PSA tekelinin bu saldÄ±rÄ±larÄ± sadece Almanya’daki Opel iÅŸçilerine karÅŸÄ± deÄŸil. BaÅŸta Fransa olmak üzere tekelin tüm fabrikalarÄ±nda benzeri saldÄ±rÄ±lar gündemde. Tekelin bütününde 90 bine yakÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Faurecia gibi yan ÅŸirketler de bu sayÄ±ya dahil edildiÄŸinde PSA tekeli bünyesinde 200 bine yakÄ±n emekçi bulunuyor. Yani çok ciddi bir güç!

Ama bugün PSA ÅŸefleri iÅŸçileri bölmek için her türlü yolu denerken sendikalarÄ±n ÅŸefleri benzer bir yoldan gidiyorlar. IG Metall “Opel güçlü bir Alman markasÄ± kalmalÄ±” derken, Fransa’daki CGT sendikasÄ± ise “Fransa’daki üretim merkezlerini koruyalÄ±m” diyor.

DiÄŸer ülkelerdeki sendika bürokratlarÄ± çok farklÄ± bir pozisyon içinde deÄŸiller, onlar “kendi fabrikalarÄ±nÄ±” düÅŸünüyorlar!

ÜRETÄ°MÄ° KAYDIRMA OLANAÄžI

PSA ve Opel modellerinin benzer olmasÄ± sadece tedarik açÄ±sÄ±ndan tekelin iÅŸine gelmiyor. AynÄ± zamanda fabrikalar arasÄ± rekabeti artÄ±rmanÄ±n da bir aracÄ± olarak kullanÄ±lacak. ÖrneÄŸin bugün Eisenach ve Zaragoza’da (Ä°spanya) üretilen Corsa’nÄ±n yeni modeli PSA platformu üzerinde üretileceÄŸi için bu modeli üretmek için dört fabrika daha var. Veya Ä°nsignia platformu üzerinden üretilecek yeni SUV modelinin PSA’nÄ±n Citroen modellerinin üretildiÄŸi fabrikalarda da üretmek mümkün olacak.

Benzeri bir rekabet durumu AraÅŸtÄ±rma ve GeliÅŸtirme (AR-GE) bölümü için de geçerli. Bugün Rüsselsheim’de 7 bin ve Turin’de (Ä°talya) 650 mühendis Opel bünyesinde AR-GE çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürüyor. PSA’nÄ±n deÄŸiÅŸik tesislerinde 13 bin mühendis ARGE çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürüyor. KÄ±sacasÄ± bu alanda da rekabet son derece artacak.

KÂR MARJINI Ä°ÅžÇÄ° ATARAK YÜKSELTÄ°YORLAR

PSA/Opel ÅŸefi Carlos Tavares, kendisine Haziran 2017’de, Opel iÅŸçilerinin iÅŸ güvencesi konusunda sorulan soruya, “EÄŸer Opel kârlÄ± çalÄ±ÅŸÄ±rsa o zaman kimsenin korkmasÄ±na gerek yok” diye yanÄ±t vermiÅŸti. Opel yöneticilerinden, 2017’de araba baÅŸÄ±na 200 avro zarar eden ÅŸirketin kâr marjÄ±nÄ± nasÄ±l artÄ±racaÄŸÄ±na yönelik bir plan sunmasÄ± bekleyen Tavares, 2020 yÄ±lÄ±nda yeniden kâr edilmesini, 2026’da ise kâr marjÄ±nÄ±n yüzde 6 olmasÄ±nÄ± istiyor.

Kâr marjÄ± konusunda ne kadar ciddi olduÄŸunu Tavares, PSA tekelinin baÅŸÄ±na geldikten sonra gösterdi: 2014-2016 arasÄ± 30 bin iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±kartan, iki fabrika kapayan Tavares, tasarruf hedefine ulaÅŸmak için -deÄŸiÅŸik yöntemlerle- her yÄ±l 2 bin iÅŸçi çÄ±karmayÄ± sürdürecek.

Bu yöntemlerle kâr marjÄ±nÄ± 2016’da yüzde 6’ya çÄ±karan Tavares, 2017 sonunda ise bu oranÄ± Peugeot, DS ve Citroën markalarÄ± için birlikte yüzde 7.3’e çÄ±kardÄ±. “Ama iÅŸin içine Opel’i katÄ±nca kâr marjÄ±mÄ±z yüzde 6.1’e geriliyor. Buna seyirci kalamayÄ±z” diyor.

PSA ABD BASKILARI NEDENÄ°YLE Ä°RAN’DAN ÇEKÄ°LÄ°YOR

Öte yandan FransÄ±z otomobil tekeli PSA, Ä°ran’dan çekileceÄŸini duyurdu. 4 Haziran akÅŸamÄ± Paris’te yapÄ±lan açÄ±klamada, tekelin Ä°ran’da sahip olduÄŸu iki ortaklÄ±ktan çekildiÄŸi ve ülkede üretim yapmayacaÄŸÄ± gibi araçlarÄ±nÄ± da pazarlamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Böylece PSA, ABD’nin baskÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ilk geri adÄ±m atan ÅŸirketler arasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸ oldu. BilindiÄŸi gibi ABD, Ä°ran ile imzalanan nükleer sözleÅŸmeyi tek taraflÄ± iptal etmiÅŸ ve bu ülke ile ticaret yapan tüm ÅŸirketlere dünya genelinde yaptÄ±rÄ±mlar uygulamakla tehdit etmiÅŸti. FransÄ±z otomobil ÅŸirketi için Ä°ran en önemli ülke pazarÄ± konumundaydÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 18:49

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