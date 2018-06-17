ElazÄ±ÄŸ'da 'deÄŸiÅŸim'den sÃ¶z edilebilir: AKPâ€™den kopuÅŸ, MHPâ€™ye tepki var

ElazÄ±ÄŸ'da seÃ§imin nabzÄ±: AKPâ€™den kopuÅŸ, MHPâ€™ye tepki var. Ancak her ÅŸeye raÄŸmen AKPâ€™nin ElazÄ±ÄŸâ€™da â€˜birinciâ€™ parti olarak Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

Özkan ZÜLFÄ°KAR

ElazÄ±ÄŸ

AKP’nin 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca en fazla oy aldÄ±ÄŸÄ± illerden biri ElazÄ±ÄŸ. AKP, ElazÄ±ÄŸ’da 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 52,9 oy almÄ±ÅŸken 1 KasÄ±m’da bu oran yüzde 66,8’e yükseltmiÅŸti. 16 Nisan referandumunda ise ElazÄ±ÄŸ’da 71,79 ‘Evet’, 28,21 de ‘HayÄ±r’ oyu kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ElazÄ±ÄŸ’da 24 Haziran seçimleri konusunda görüÅŸtüÄŸümüz seçmenlerin çoÄŸu bugüne kadar AKP’ye oy verdiklerini gizlemiyorlar. Ancak bu seçimlerde tereddüt yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ifade ediyorlar. GörüÅŸtüÄŸümüz her yurttaÅŸÄ±n ekonomik durumdan bahsetmesi ve geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmalarÄ± seçimlerde neden tereddüt yaÅŸayacaklarÄ±nÄ±n göstergesi gibi. MHP’ye ise tepki hakim, MHP’liler partilerinin kendi kendini bitirdiÄŸini söylüyor. AKP’den bir kayÄ±ÅŸ olursa oylarÄ±n ilk adresinin Saadet Partisi olacaÄŸÄ±nÄ± söylemek mümkün. Ancak her ÅŸeye raÄŸmen AKP’nin ElazÄ±ÄŸ’da ‘birinci’ parti olarak çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

AKP Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ADAYLARI BELÄ°RLEMEDÄ°

ElazÄ±ÄŸ Vali Fahri Bey Caddesinde bulunan AKP seçim bürosunda görüÅŸmek istediÄŸimiz bir AKP seçmeni, ismini vermeden görüÅŸme yapabileceÄŸimizi söylüyor. AKP’li olmasÄ±na raÄŸmen “Ä°smimi vermeye korkuyorum. BirazcÄ±k eleÅŸtirirsem çocuklarÄ±m iÅŸinden olursa? Büyük zorluklar çekerek iÅŸ bulduk. Åžimdi iÅŸimizden olmak istemiyoruz” diye kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getiriyor. Bu sefer oy vermek istemediÄŸini sözlerine ekleyen yurttaÅŸ nedenlerini ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: “Bu sefer çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Kazanmayabilir AKP. Ekonomi çöktü, dibe vurdu. Herkes aç susuz. Herkes iÅŸten atÄ±lma korkusu yaÅŸÄ±yor. En ucuz meyve 6-7 lira. Aday belirlemede aradÄ±k merkezi ve dedik ki, halkÄ±n sevdiÄŸi, deÄŸer verdiÄŸi isimler olsun. 73 aday baÅŸvurusu oldu. ‘tamam. Dikkate alacaÄŸÄ±z sizleri” dediler. Ancak baktÄ±k ki halkÄ±n deÄŸil merkezin belirlediÄŸi isimler olmuÅŸ. Halk artÄ±k inanmaz size. Ben ÅŸahsen Meral HanÄ±m’Ä± (AkÅŸener) çok güçlü buluyorum. Belki de ona oy vereceÄŸim.”

MHP KENDÄ° KENDÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

DoÄŸukent mahallesinde market iÅŸleten bir esnaf, zamlardan bÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Ayakta kalabilmek için çaba sarf ediyoruz ancak iÅŸlerimiz yolunda deÄŸil. Kazanç olmuyor. Ä°ÅŸ olmuyor. Evimize bir ekmek götürmenin derdindeyiz” ifadelerini kullanÄ±yor. Ekonominin ‘dibe vurduÄŸunu’ ve bunun nedeninin AKP’nin ülkeyi iyi yönetemediÄŸinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten esnaf, “HDP’nin ülke için umut olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ben oyumu önceki seçimlerde olduÄŸu gibi HDP’ye vereceÄŸim” diyor. Yine ElazÄ±ÄŸ Vali Fahri Bey Caddesinde bulunan Ä°yi Parti seçim koordinasyon merkezine uÄŸruyoruz. Büroda bizi karÅŸÄ±layan Ä°yi Partililer MHP’yi eleÅŸtirerek, MHP’nin kuruluÅŸ çizgisinden ve amacÄ±ndan saptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. YÄ±llarca MHP içerisinde yer almÄ±ÅŸ, ÅŸimdi ise Ä°yi Parti yönetici kadrolarÄ± içerisinde bulunan bir isim sorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplÄ±yor. Ä°smini vermek istemeyen Ä°yi Partili, “MHP’nin kendi seçmenine verebilecek bir tek vaadi yoktur. MHP’nin kalesi olarak bilinirdi ElazÄ±ÄŸ. Biz hepimiz de MHP çizgisinde idik. Yöneticilerin neredeyse yüzde 70’i Ä°yi Partiye geçti. Gelinen noktada MHP kendisini Türkiye’de de ElazÄ±ÄŸ’da da bitirmiÅŸtir. Åžimdi ElazÄ±ÄŸlÄ±lar Meral HanÄ±m’Ä± ve Ä°yi Partiyi kendisine daha yakÄ±n görmektedir.” Åžeklinde konuÅŸarak ElazÄ±ÄŸ’Ä±n yÄ±llarca hizmet alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸmalarÄ±na ekliyor. Bu arada Ä°yi Parti 1. SÄ±ra Milletvekili adayÄ±nÄ±n 1 KasÄ±m seçimlerinde MHP’den aday olan Yavuz Temizer olduÄŸunu ve seçilme ihtimalinin oldukça yüksek olduÄŸunu da belirtelim.

‘MECLÄ°SE GÖNDERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HÄ°ÇBÄ°R VEKÄ°LÄ°NDEN FAYDA GÖRMEDÄ°K’

ElazÄ±ÄŸ’Ä±n merkez mahallelerinden biri olan Beyaz ÇeÅŸme mahallesinde kahvede bir araya gelen insanlarla konuÅŸurken kahve sakinlerinden birisinin ÅŸu sözleri dikkat çekici: “AKP 16 yÄ±llÄ±k iktidarlarÄ± boyunca ElazÄ±ÄŸ’dan meclise birçok vekil gönderdi. Ancak hiçbir vekilinden bir fayda görmedi. ElazÄ±ÄŸ’a bir hizmet vermediler. Yani hiçbir vaat yerine getirilmedi. Ne stat yapÄ±ldÄ±. Ne çimento fabrikasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Aksine ElazÄ±ÄŸ için ve ülke için çok önemli olan ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± kapÄ±da.”

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ElazÄ±ÄŸ mitingine katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n oldukça düÅŸük olmasÄ±, ‘ElazÄ±ÄŸ’da AKP’de bir erime olduÄŸunun göstergesi olarak dillendiriliyor. Yine Kulislerde AKP’nin ElazÄ±ÄŸ’da gizli bir anket yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve 1 KasÄ±m 2015 seçimlerinde yüzde 67’ye yakÄ±n oy alan AKP’nin ÅŸimdi yapÄ±lacak seçimlerde yüzde 47 bandÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. AKP’li olan ElazÄ±ÄŸ Belediyesinden yeterli derecede hizmet alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± da eklenince AKP’nin iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± birçok yurttaÅŸÄ±n aÄŸzÄ±ndan duymak mümkün.

AKP’DEN KOPACAK OYLARIN Ä°LK ADRESÄ° SAADET PARTÄ°SÄ°

Öte yandan ElazÄ±ÄŸ’da AKP’nin tabanÄ±nÄ±n Saadet Partisine oldukça yakÄ±n olduÄŸu ve AKP’den kopacak oylarÄ±n ilk adresinin Saadet Partisi, ikinci adresin ise HDP olacaÄŸÄ± 7 Haziran seçimlerinde görülmüÅŸtü. Saadet Partisi 7 Haziranda yüzde 3 oy almÄ±ÅŸ ama bu oy 1 KasÄ±mda ise yüzde 1,2’ye gerilemiÅŸti. ElazÄ±ÄŸ da seçim faaliyeti yürüten bazÄ± Saadet Partili seçmen ülkenin kutuplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek HDP’nin ittifak dÄ±ÅŸÄ±na itilmesini doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. Saadet Partisi ElazÄ±ÄŸ 1. SÄ±ra AdayÄ± Ä°brahim HacÄ±bekiroÄŸlu 3 Haziranda ArtÄ±gerçek.com da yayÄ±nlanan bir demecinde, HDP’li belediyelere kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±, vekillerinin tutuklu olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, “Benim partim, CHP, AKP,MHP ne kadar meÅŸruysa HDP’de o kadar meÅŸrudur. Adalette temsil ÅŸarttÄ±r. Mesela Selahattin DemirtaÅŸ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ama ceza evinde. Bu memleketin ayÄ±bÄ±dÄ±r” diye belirtiyor. Saadet Partisi için çalÄ±ÅŸmalarda bulunan ve BeyazçeÅŸme mahallesinde esnaf olan bir kiÅŸi, “Eskiden mahallelerde seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütmek biraz zordu. Herkes AKP’liydi. Bize tepki gösteriyorlardÄ±. Åžimdi nereye gitsek insanlar bizi dinliyorlar. Ama yine de AKP destekçileri de var tabi. YalnÄ±z ben mahallelerde halkÄ±n kutuplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylemek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir durum. Son olarak bu sefer ben çok umutluyum. Memleket için iyi olacak sonuçlar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diyor.

HDP DÄ°NAMÄ°K BÄ°R KAMPANYA YÜRÜTÜYOR

ElazÄ±ÄŸ’da görünür bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten partilerden biri de HDP. Merkezde HDP ile yan yana görünmek istemeyen partilerin aksine ElazÄ±ÄŸ’da bu partilerin-özellikle CHP’nin- tabanÄ± içerisinde azÄ±msanmayacak düzeyde baraj altÄ±nda kalmamasÄ± için HDP’ye oy verme eÄŸiliminin olduÄŸunu da söylemek gerekiyor. Kürt - Alevi mahallelerin baÅŸÄ±nda gelen Fevziçakmak, Esentepe ve YÄ±ldÄ±zbaÄŸlarÄ±’nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birçok CHP’linin aÄŸzÄ±ndan en çok “Meclis seçimlerinde HDP, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ise Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸim” cümlesini duyuyoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 17:55

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