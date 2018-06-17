Oyuncu Devrim Evin: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§aÄŸ bizlerden tanÄ±klÄ±k bekliyor

Devrim Evinâ€™in gÃ¶Ã§men sorununu anlattÄ±ÄŸÄ± oyunu 'APEX/Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Yolu Yok' Londra'da izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Devrim Evin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

Arif BEKTAÅž

Londra

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Devrim Evin’in göçmen sorununu anlattÄ±ÄŸÄ± tek kiÅŸilik oyunu “APEX/ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yolu Yok”, 29. DAY-MER Kültür ve Sanat Festivali’nde izleyici karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Franz Kafka’nÄ±n “Akademi için bir rapor” adlÄ± öyküsünden uyarlanan oyunun yönetmenliÄŸini Malcolm Keith Kay üstleniyor. Müziklerini Oktay KöseoÄŸlu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± oyunun sahne tasarÄ±mÄ± ise Sercan Temiz’e ait. Oyunda, Afrika’da yakalanÄ±p tutsak edilen “KÄ±zÄ±l Peter” adlÄ± maymunun, hayatta kalabilmek için “insan” gibi davranmayÄ± öÄŸrenip özgürlüÄŸü deÄŸil, çÄ±kÄ±ÅŸ yolunu aramasÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Türkiye’de büyük ilgi gören ve baÅŸta Avrupa olmak üzere, dünyanÄ±n bir çok ülkesinde sahne almaya hazÄ±rlanan Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Devrim Evin sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±.

“APEx/ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yolu Yok” ile Londra’da seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yorsunuz. KutuplaÅŸtÄ±rmanÄ±n, ötekileÅŸtirmenin ve göçmenlerin sorunlarÄ±na dikkat çekiyorsunuz. Neden bu dönem böyle bir oyunla seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±nÄ±z?

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çaÄŸ bizlerden tanÄ±klÄ±k bekliyor çünkü. Gözümüzü kapatmamamÄ±zÄ± korkmamamÄ±zÄ±, kitlelerin tek yumruk olabilmesi için öncü olmamÄ±zÄ±. Madem öyle vahÅŸetin, katliamlarÄ±n, ötekileÅŸtirmenin, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n böylesine tavan yaptÄ±ÄŸÄ± bir çaÄŸda sanat insanlarÄ±na düÅŸen bir görev var, o halde bu absurd, kokuÅŸmuÅŸ, vahÅŸi düzeni gözler önüne sermek deÄŸil midir? Tüm bu nedenlerle ve özelde de Kafka’ya duyduÄŸum ilgiden bu esere odaklandÄ±m.



Türkiye’deki prömiyerini Van’da yaptÄ±nÄ±z ve sonrasÄ±nda Adana'da sahnelediniz. Åžu ana kadar seyircinin tepkisi nasÄ±l oldu?

Ä°ngiltere’de provayÄ± bitirip Van'da prömiyer yaptÄ±m. SanÄ±rÄ±m bu, ilk kez olan bir durumdur. Yani, Ä°ngiliz yapÄ±m, yönetim. Provalar Ä°ngiltere’de, fakat prömiyer Van'da. MuhteÅŸem bir deneyimdi.Van çocukluÄŸumun 4 senesinin geçtiÄŸi çok güzel dostluklarÄ±mÄ± hâlâ sürdürdüÄŸüm muhteÅŸem bir Anadolu ÅŸehri. Hep tarih boyunca ötekileÅŸtirilen Anadolu oldu metropollerin karÅŸÄ±sÄ±nda. Bu anlamda oyuna Anadolu’da baÅŸlayÄ±p, oradaki insanlarla öncelikli buluÅŸmak gerçekten tarif edilemez deneyimdi.

Van ve Adana, birbirinden farklÄ± sosyal ve kültürel yaÅŸam biçimlerine sahip. Van seyircisi, oyun bittiÄŸinde salondaki koltuklara çakÄ±lÄ± gibiydi. Adana’da ise coÅŸkuluyla tüm salon ayaktaydÄ±. Tabii ki, oyun çÄ±kÄ±ÅŸÄ± seyirciyle buluÅŸtuÄŸumuzda Van ve Adana aynÄ± coÅŸkuyla kucaklaÅŸtÄ±. Van’da görüÅŸtüÄŸüm birçok seyirci kendi yaÅŸamlarÄ±yla oyun arasÄ±nda özdeÅŸlik kurduklarÄ±nÄ± ve etkilendiklerini dile getirdiler. Özetle, her bir seyirci kendi hikayesinden kesitler yakalÄ±yor ve özdeÅŸleÅŸiyor.



Londra'da Kuzey Londra'nÄ±n en uzun soluklu festivali olan, ‘DAY-MER Festivali’nde oynayacaksÄ±nÄ±z. Londra seyircisini neler bekliyor? NasÄ±l bir mesaj vereceksiniz?

Kuzey Londra göçmenlik konusunda eski bir hikayesi olan ve farklÄ± kültürel, dini ve sosyal yaÅŸam biçimlerine sahip insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bölge. BunlarÄ±n içinde, Türkiye’den göçen insanlarÄ±mÄ±z oldukça fazla. Ve onlarÄ±n hikayesini onlarla birlikte Millfield Theatre’da dillendirebiliyor olmaktan dolayÄ± müthiÅŸ heyecanlÄ±yÄ±m. Kuzey Londra’nÄ±n en uzun soluklu, prestijli ve gelecek kuÅŸaklar için umut vadeden festivalinde olmak da ayrÄ± bir mutluluk benim için. BuluÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z anÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum.

Oyun Londra’dan sonra nerelerde sahnelenmeye devam edecek?

Sahne koÅŸullarÄ± uygun olan tüm Anadolu kentlerinde ve tabii ki bazÄ± ilçelerde oynayacak. Sonra Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir gibi metropol kentlerimizde oynayacak. Avrupa’da Türkiyeli toplum üyelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerde ve mümkün olursa Avustralya ve A.B.D’de oynayacak.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Moskova baÅŸta olmak üzere birçok önemli solo performans festivalinde oynayabilmek için de baÅŸvurularÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Özetle hikâyemizi gücümüz yettiÄŸince herkese ulaÅŸtÄ±rmak için çaba sarf ediyoruz. AdÄ±m adÄ±m göreceÄŸiz nerelerde olabileceÄŸini.

TOPLUM SÄ°YASAL HOLÄ°GANLIK KAFESÄ°NE TIKILDI

Devrim Evin'in 'APEX/ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yolu Yok' oyununun afiÅŸi

Londra'da oyunun sahneleneceÄŸi gün Türkiye'de seçimler yapÄ±lacak. Oyunun böyle bir dönemde oynanmasÄ±nÄ±n özel bir anlamÄ± var mÄ±? Özellikle de Türkiye'deki politik atmosferi göz önünde bulundurduÄŸunuzda.

Öncelikle ÅŸunu hemen söyleyeyim. BaskÄ±n seçim kararÄ± verildiÄŸinde, oyunun provalarÄ±nÄ±n neredeyse son etabÄ±na girmiÅŸtim. Ve Londra'da BirleÅŸik KrallÄ±k prömiyeri için tarihe karar verilmiÅŸ ve sahneyi kiralamÄ±ÅŸtÄ±k. Yani, seçim ile oyunun organik bir baÄŸÄ± yok. Ancak, oyunda dert edindiÄŸimiz, evrensel anlamda çözüm aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yani insanoÄŸlunun bir türlü hÄ±rslarÄ±ndan arÄ±narak düze çÄ±kmak çabasÄ±nÄ± gösterememesi üzerine meseleler… ‘Seçmek’ kavramÄ± tam da bu doÄŸrultuda yadsÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir sorunsal olarak adeta baÅŸÄ±mÄ±zda bir tokmak gibi yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan ve her daim taze bir kan olarak damarlarÄ±mÄ±za pompalandÄ±ÄŸÄ±ndan, oyunu izleyen seyircilerimiz yaklaÅŸan seçim için de bir tartÄ±ÅŸma bulacaklardÄ±r.

Türkiye özelinde meselede siyasi holiganlÄ±k yaparak ezen sÄ±nÄ±fÄ±n sergilediÄŸi güç gösterisine tanÄ±k oluyoruz. Tam da böylesine ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan kutuplaÅŸtÄ±rÄ±lan toplumlarÄ±n esasen politikadan bilerek ve isteyerek uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece siyasi holiganlÄ±k kafesine tÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Tam da bu nedenle, bu kafesten çÄ±kabilmemiz için siyaseti deÄŸil politikayÄ± önemsememiz gerektiÄŸine inanÄ±yorum. HakkÄ±mÄ±z olanÄ± almayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün herkes emin olsun ki, çok daha mutlu bir yaÅŸam bizi bekliyor.

GEÇMÄ°ÅžLERÄ°NE EMEKLEMELERÄ° Ä°ÇÄ°N FIRSAT YAKALAYACAKLAR

Bir maymunu oynuyorsunuz, insanlÄ±ÄŸÄ±n bundan çÄ±karacaÄŸÄ± dersler nelerdir?

Esasen her birey bir kez daha, korktuÄŸu, çekindiÄŸi sorularÄ± kendine soracak, bir an da olsa geçmiÅŸlerine emeklemeleri için fÄ±rsat yakalayacaklar. Ä°nsanoÄŸlu bunu cesaretle baÅŸarabilirse artÄ±k ne kendi soyunu ne de doÄŸayÄ± ne de diÄŸer canlÄ±larÄ± ezmek, yok etmek yerine doÄŸanÄ±n hepimize yeteceÄŸinin farkÄ±na varacak. Kendisine ezberletilenleri unutmak ve yeni bir ortak yaÅŸam alanÄ± kurmak konusunda devrimci adÄ±mlar atacak diye umut ediyorum. “KÄ±zÄ±l Peter”, insanoÄŸluna kendisiyle yüzleÅŸebilmesi için deneyimlerini aktarÄ±rken aynÄ± zamanda onlara, harekete geçmeleri için tartÄ±ÅŸma ortamÄ± sunuyor. Sahnede karakter geçmiÅŸindeki deneyimlerini çÄ±rÄ±lçÄ±plak aktarÄ±rken, aynÄ± zamanda insanoÄŸlunun kendi ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yolu’nun kapÄ±larÄ±nÄ± aralamasÄ± için kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 18:20

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