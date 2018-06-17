Malatya'da seÃ§imin nabzÄ±: Fabrikalar kapatÄ±ldÄ±, Ã¼retici periÅŸan

Evrensel muhabirleri Malatya'da farklÄ± partilere oy verecek seÃ§menlerle 24 Haziran seÃ§imlerini konuÅŸtu.

Umut YEÄžÄ°N

Kemal GÜLTEKÄ°N

Malatya

Seçimlere sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Malatya’da da geçte olsa seçim havasÄ±na girilmiÅŸ durumda. Malatya’da ÅŸimdiye kadar ErdoÄŸan, Ä°nce ve AkÅŸener seçim mitingi yaptÄ±. Ä°nce’nin mitingi ErdoÄŸan’Ä±n mitingine göre çok daha kalabalÄ±k ve coÅŸkulu geçti.

Malatya’da 1 KasÄ±m 2015 seçim sonuçlarÄ±na göre AKP’nin 5 milletvekili, CHP’nin ise 1 milletvekili bulunuyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 58,61 oy alan AKP, 1 KasÄ±m’da yüzde 67,72 oy aldÄ±. Ä°kinci parti olan CHP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde aldÄ±ÄŸÄ± yüzde 16,60 oy, 1 KasÄ±m’da yüzde 15,31’e düÅŸtü. HDP ise 7 Haziran’da yüzde 7,91, 1 KasÄ±m seçimlerinde yüzde 5,60 oy almÄ±ÅŸtÄ±.

16 Nisan referandum sonuçlarÄ±nda ise sandÄ±ktan yüzde 69,6 ‘Evet’, yüzde 30,4 ‘HayÄ±r’ oyu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

TEMEL GEÇÄ°M KAYNAÄžI KAYISI

Nüfusu 748 bin 39 olan Malatya’nÄ±n üç organize sanayisi bulunuyor. Makine, Tekstil, GÄ±da ve plastik gibi kollara ayrÄ±lan bu organize sanayilerde toplam olarak yaklaÅŸÄ±k 20 bin iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sayÄ±nÄ±n da yÄ±l sonuna kadar bitecek olan projelerle 30 bin civarÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ± söyleniyor. Bu iÅŸ kollarÄ±ndan kapsamÄ± en geniÅŸ olanÄ± ise gÄ±da iÅŸ kolu. Bunun ise büyük bir bölümünü kayÄ±sÄ± fabrikalarÄ± oluÅŸturuyor. Yani MalatyalÄ±larÄ±n geçim kaynaÄŸÄ±nÄ±n büyük oranda genelde tarÄ±m üzerine, özelde ise kayÄ±sÄ± üretimi üzerine olduÄŸunu söylemek mümkün.

KAYISIDA KAZANAN ARACI PATRONLAR

Malatya Ticaret ve Sanayi OdasÄ± verilerine göre 2016 yÄ±lÄ±nda 86.255.000 kg kuru kayÄ±sÄ± ihracÄ±nÄ±n 273.421.000 Dolar getirisi olurken, 2017 yÄ±lÄ±nda ise 94.874.000 kg kuru kayÄ±sÄ± ihracÄ±nÄ±n 266.874.000 Dolar getirisi olmuÅŸ. Ancak kayÄ±sÄ± üreticilerinin payÄ±na düÅŸen ortalama kuru kayÄ±sÄ± kg fiyatÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda 12 lira ile ile baÅŸlayÄ±p 6 liraya kadar düÅŸüÅŸ göstermiÅŸ. 2017 yÄ±lÄ±nda ise yine 12 lira ile baÅŸlamÄ±ÅŸ ancak 5 liraya kadar düÅŸüÅŸ göstermiÅŸ. TarÄ±m girdilerinin de arttÄ±ÄŸÄ± göz önünde bulundurulursa, bu durum aracÄ± patronlarÄ±n kazancÄ±nÄ±n sürekli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ama bunun çiftçiye yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

HANGÄ° PARTÄ° NASIL ÇALIÅžIYOR?

AKP ve ErdoÄŸan’Ä±n Türkiye’nin her yerinde devletin tüm imkânlarÄ±nÄ± kullanarak sürdürdüÄŸü seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gerek merkezde gerekse ilçelerde ve köylerde özellikle CHP’nin bayraklarÄ±yla ve anons araçlarÄ±yla daha görünür olduÄŸu bir tablo var. HDP ise dönemin zorluklarÄ±na, bir çok yöneticisinin ceza almasÄ±na, tutuklu olmasÄ±na raÄŸmen yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma temposu içerisinde. Millet Ä°ttifakÄ± içerisinde yer alan Saadet Partisi ve Ä°yi Parti’nin ise görünürlüÄŸü az olsa dahi AKP’den umudunu kesen seçmenlerin tercihi olacak gibi görünüyor.

“Tek adam rejimi” karÅŸÄ±sÄ±nda HDP ve DemirtaÅŸ’Ä± desteklediÄŸini açÄ±klayan Emek Partisi ise bulunduÄŸu tüm ilçe, mahalle, köylerde kapÄ± kapÄ± gezerek çalÄ±ÅŸma yürütüyor. EMEP, düzenlediÄŸi halk toplantÄ±larÄ±nda, “sömürü düzenine karÅŸÄ± EMEP’te örgütlen, tek adam rejimini durdurabilmek için ise DemirtaÅŸ ve HDP’ye oy ver” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN FORMÜL: ‘BÄ°R OY Ä°NCE’YE, BÄ°R OY HDP’YE’

Özellikle CHP seçmenlerinin yoÄŸunlukta olduÄŸu ilçelerde ve köylerde ise AKP-ErdoÄŸan’Ä± durdurmanÄ±n formülleri geliÅŸtirilmiÅŸ durumda. Bunu doÄŸal bir “halk ittifakÄ±” olarak nitelendirenler de var. Bu formüllerden en öne çÄ±kanÄ± ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Muharrem Ä°nce’yi tercih edip, Milletvekili seçimlerinde barajÄ± aÅŸmasÄ± için HDP’yi tercih etme formülü.

‘BU HÜKÜMET ZENGÄ°NÄ°N YANINDA’

Malatya, Ä°nönü Caddesi. FotoÄŸraf: Evrensel Malatya merkezinde her mahalle kültürel, sosyal yapÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan farklÄ±lÄ±klar gösterebiliyor. Evrensel'de önceki günlerde çÄ±kan haberlerde genel olarak 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nÄ±n politikalarÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirenler olmuÅŸtu. Biz de bu durumun merkezde farklÄ± mahalle ve bölgelerde de nasÄ±l olduÄŸunu gözlemleyebilmek için iftar sonrasÄ± Ä°nönü Caddesi’nde yurttaÅŸlarla konuÅŸtuk. Soykan ParkÄ±’na kadar yürüdüÄŸümüz cadde üzerinde diÄŸer bölgelerin aksine AKP ve ErdoÄŸan bayraklarÄ±, reklamlarÄ± oldukça fazla. Ä°ftar sonrasÄ± oldukça kalabalÄ±k olan Soykan ParkÄ±’nda bankta oturan birinin yanÄ±na oturup seçimleri ve AKP iktidarÄ±nÄ±n 16 yÄ±llÄ±k politikalarÄ±nÄ± nasÄ±l bulduÄŸunu soruyoruz. Söze “Geçinemiyorum. 16 yÄ±ldÄ±r daha da kötüye gitti durumum. Bu hükümet zenginin yanÄ±nda. Zengini daha zengin ediyor. Fakiri de batÄ±rÄ±yor” diye baÅŸlÄ±yor.

‘TARIM VE HAYVANCILIK BÄ°TTÄ°’

Mehmet Tatar, Siverekli. YÄ±llarca Pamuk tarlalarÄ±nda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Ancak, “TarÄ±mÄ± da bitirdiler” diyor ve geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± seyyar olarak tespih satmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Åžimdiye kadar her seçimde tercihini AKP’den yana kullanmÄ±ÅŸ. Bunun nedenini ise “Bilmiyorum. Ondan daha iyisini göremiyordum” diyerek açÄ±klÄ±yor. Åžimdi ise hiçbir partiye güvenmediÄŸini söylüyor. YÄ±llar önce ülkenin geçim kaynaÄŸÄ±nÄ±n tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k olduÄŸunu hatÄ±rlatan Tatar, “Pamuk, arpa, mercimek ne varsa bitirdiler. Ä°thal et getirdiler hayvancÄ±lÄ±k bitti. Åžimdiye kadar oyumu Ak Parti’ye verdim ama bundan sonra bir daha vermem” diyor.

‘DAÄžLARI BOMBALAMA, BÄ°ZE EKMEK VER EKMEK’

Biz Mehmet Tatar’la konuÅŸurken bizi görüp yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸan baÅŸka bir yurttaÅŸ ise Tatar’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± dinleyerek, “helal olsun” diyor ve muhabbete dahil oluyor. Bu sÄ±rada Mehmet Tatar Suriyelilerin ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak piyasayÄ± düÅŸürmesinden dert yanarak, “Ben bugün sÄ±rf çocuklarÄ±ma üç, beÅŸ kuruÅŸ daha fazla para götürebileyim diye orucumu bile tutamadÄ±m. Tezgah açÄ±p tespih satÄ±yorum. YanÄ±ma Suriyeli gelip tezgah açÄ±yor. Benim 15 liraya sattÄ±ÄŸÄ±m tespihi o 5 liraya satÄ±yor” diyor. Tatar, bir yandan da iktidarÄ±n “terör” söylemlerini eleÅŸtiriyor, “Biz iyiye gider diye bekledikçe, ha bire ‘terör’ diyor. Ha bire daÄŸlarÄ± bombalÄ±yorlar. Bombalama. Bize ekmek ver ekmek” diye sitem ediyor.

‘3 FABRÄ°KA VARDI NEDEN KAPATILDI?’

Bu sÄ±rada yanÄ±mÄ±za yaklaÅŸan bir amca söze giriyor; “Emekliye ikramiye vereceÄŸiz’ diyorlar. Åžimdiye kadar niye vermediniz?” diye soruyor. Adil amca yÄ±llarca yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ ve emekli olmuÅŸ. Åžimdiye kadar AKP’ye hiç oy vermediÄŸini ve vermeyeceÄŸini söylüyor. Oy tercihi konusunda MHP ile CHP arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak MHP’nin AKP ile yaptÄ±ÄŸÄ± ittifakÄ± sonrasÄ±nda CHP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. GeçmiÅŸte Malatya TEKEL fabrikasÄ±nda binlerce insanÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Adil amca, “Malatya’da 3 fabrika vardÄ± neden kapatÄ±ldÄ±? Åžimdi de ÅŸeker fabrikasÄ±na göz diktiler. Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Et olmuÅŸ 50 lira. BunlarÄ± görüp nasÄ±l rey veririm. Bir de yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±yorlar. YardÄ±mlarÄ± alÄ±rÄ±m ama reyimi asla vermem” diyor.

Soykan ParkÄ± iftar sonrasÄ± gittikçe kalabalÄ±klaÅŸÄ±yor. Bizde diÄŸer bir bankta oturan iki gencin yanÄ±na yaklaÅŸÄ±yoruz. Önce konuÅŸmak istemeseler de “biz oy kullanmayacaÄŸÄ±z” diyerek baÅŸlÄ±yorlar anlatmaya. Gençlerden birisi taÅŸeron iÅŸçi, diÄŸeri ise memur. Bu sistemin adaletli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, “Allah’Ä±n hükümleri”nin uygulanmasÄ± gerektiÄŸini söylüyorlar. AKP’nin ise din üzerinden halkÄ± kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Devlet eliyle faiz alÄ±nÄ±yor, ÅŸans oyunlarÄ± oynatÄ±yorlar. MüslümanlÄ±k bu deÄŸil. Ä°slam adÄ±na baÅŸörtüsünü kullandÄ±lar ama mesele sadece baÅŸörtüsü deÄŸil. Her yerde dilenci var. Adalet olsa dilenci kalmaz. Bunlar zengini daha zengin, fakiri fakir ediyorlar. 15 yÄ±l önce zenginler Türkiye’nin gelirinden yüzde 15 faydalanÄ±yordu. Åžimdi çok daha fazla” diye devam ediyorlar.

‘HER SEÇÄ°M ÖNCESÄ° BÄ°R SAVAÅž ÇIKARIYORLAR’

Gençlerle konuÅŸtuÄŸumuz sÄ±rada parkta hemen önümüze AKP standÄ± kuruluyor. StandÄ± göstererek, “Her seçim öncesi bir savaÅŸ çÄ±karÄ±yorlar. Geçen seçim öncesinde de çözüm süreci bitti savaÅŸ baÅŸladÄ±. Oy için yapÄ±yorlar bunu. Allah korkularÄ± yok. Çözüm savaÅŸ deÄŸil ama” diyorlar. Filistin konusunda da AKP’yi samimi bulmuyor gençler. AKP’nin sadece kÄ±namakla yetindiÄŸini vurgulayarak, “Lanetliyoruz’ diyor. Askeri, ticari anlaÅŸmalar devam ediyor ama. YaptÄ±rÄ±m gerekli” diyorlar. Gençler AKP’nin özellikle ekonomik politikalarÄ±na çevresindeki insanlarÄ±n tepkili olduÄŸunu ancak sandÄ±ÄŸa bunun yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸündeler: “Bizim köyümüzde mesela eÄŸer oy kullanmaya gitmezsek çok iyi biliyoruz ki o oyu gidip AKP’ye atacaklar. Bu yüzden biz pusulayÄ± yÄ±rtÄ±p zarfÄ±n içine koyup öyle atacaÄŸÄ±z. Geçen seçimde de geçersiz oylarÄ± Ak Parti’ye saydÄ±lar.”

KAYISIYI DOLU VURDU AMA ERDOÄžAN MÄ°TÄ°NGÄ°NDEKÄ° KALABALIK ‘KAYISI Ä°YÄ°’ DÄ°YOR

DiÄŸer CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± ve partileri sorarak devam ediyoruz konuÅŸmaya. Gençler, Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyor, “EÄŸer suçluysa aday gösterilmeyecek, aday gösterdin madem propaganda yapmasÄ±nÄ±n önüne geçmek doÄŸru deÄŸil” diyorlar. Ailelerinin AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen gençler, “Ailemizi oy vermemeleri için konuÅŸuyoruz ama bizi resmen sildiler. OHAL’i bile bunun için sürdürüyorlar. EleÅŸtirmeyelim diye. Zaten Malatya’da insanlar kim güçlüyse, baÅŸtaysa onu tutuyor. Mesela bu sene kayÄ±sÄ±yÄ± dolu vurdu. ErdoÄŸan buradaki mitinginde ‘kayÄ±sÄ± nasÄ±l’ diye soruyor, herkes ‘iyi’ deyip alkÄ±ÅŸlÄ±yor. Maksat pohpohlamak” diye deÄŸerlendiriyorlar.

EMEKLÄ° DÄ°NÇER: ESKÄ°DEN SÜMERBANK VARDI KAPATTILAR

Soykan ParkÄ±’ndan, Emekliler ParkÄ±’na geçiyoruz. Bankta yanÄ±na oturduÄŸumuz Mahmut Dinçer (79) Devlet Hastanesi’nden emekli olmuÅŸ. Seçimleri ve mevcut iktidarÄ± sorduÄŸumuzda, “Åžahsen ben memnunum” dese de baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu da özellikle belirterek, “Ben aslÄ±nda MHP’liyim. Emekliyim ve maaÅŸÄ±m pek yeterli deÄŸil. Ama iÅŸte baÅŸka alternatifte yok. Åžimdilik ErdoÄŸan iyi götürüyor ama yarÄ±n bir gün ErdoÄŸan giderse ne olacak? Ben parlamenter sistemi savunuyorum ama yine de ErdoÄŸan’Ä± tercih edeceÄŸim” diyor. Biraz Malatya’daki durum ve ekonomideki gidiÅŸattan konuÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca iktidara eleÅŸtirileri de artÄ±yor. Malatya’da kapatÄ±lan fabrikalarÄ± hatÄ±rlatarak, “Sümerbank vardÄ± mesela. Oradan emekli olan akrabalarÄ±m da var. Ä°nsanlara iÅŸ olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yordu. Ama kapattÄ±lar. Åžimdi de Åžeker fabrikalarÄ± özelleÅŸtiriliyor. Ben özelleÅŸtirmelere karÅŸÄ±yÄ±m” diyor. Mahmut amca iktidarÄ±n saÄŸlÄ±k politikalarÄ±nÄ± bir yandan, “Eskiden bir hasta muayene olmaya giderken kuyruklar olurdu. SSK’lÄ±lar ayrÄ± hastanelere giderdi. Ama ÅŸimdi o durum yok” diyerek överken, diÄŸer yandan da, “Özel hastaneler var mesela hem devletten para alÄ±yorlar, hem de vatandaÅŸtan. Devlet hastaneleri de yine muayene ücreti almaya baÅŸladÄ±. Soygun gibi her ay en az maaÅŸÄ±mdan 70-80 lira fark kesiliyor. Eczaneden de ayrÄ±ca alÄ±yorlar” diyerek eleÅŸtiriyor. TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ±nÄ± da “Ä°thal etle hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± öldürüyorlar. Hem o gelen etlere de güven olur mu? KayÄ±sÄ± da mesela üretici para kazanamÄ±yor ki. AracÄ±lar kazanÄ±yor. DoÄŸrudan tüketiciye ulaÅŸtÄ±rÄ±labilse daha iyi olur” diyerek eleÅŸtiriyor.

‘BELKÄ° DE OY VERMEYEBÄ°LÄ°RÄ°M’

Mahmut amca konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ErdoÄŸan ve iktidardan memnun olduÄŸunu söylese de baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olduÄŸunu sürekli vurguluyor ve “MHP buradan vekil çÄ±karamaz. Ben baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ±yÄ±m ve belki de bu yüzden oy vermeyebilirim. Bu seçimden sonra belki de baÅŸbakan bir daha olmayacak. AslÄ±nda denenmemiÅŸleri de denemekte fayda var. Meral AkÅŸener de fena deÄŸil ama tecrübesi yok. UmarÄ±m hakkÄ±mÄ±zda hayÄ±rlÄ±sÄ± olur” diyor.

‘HDP’YÄ° DESTEKLEDÄ°ÄžÄ°M Ä°ÇÄ°N DEÄžÄ°L, BARAJI AÅžMASI Ä°ÇÄ°N OY VERDÄ°M’

Ertesi gün ise Alevilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± PaÅŸaköÅŸkü Mahallesi’nde bulunan VakÄ±f Park çay bahçesine gidiyoruz. BeÅŸ kiÅŸilik genç bir grubun masasÄ±na oturuyoruz. Gençlerin hepsi saÄŸlÄ±k personeli ama birisi dÄ±ÅŸÄ±nda hepsi özel hastanelerde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. “Seçimler yaklaÅŸÄ±yor, ne düÅŸünüyorsunuz?” sorumuza gülerek, “tamam diyoruz” diye cevap veriyorlar. AKP’nin 16 yÄ±ldÄ±r yapmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri seçimlerde vaat olarak sunmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor Cem, “Åžimdi bu vaatlere nasÄ±l inanalÄ±m? KÄ±raathane açacaklarmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸsizlere mekan oluÅŸturuyorlar herhalde” diyor. Cem, 7 Haziran seçimlerinde oyunu HDP’ye vermiÅŸ ama “HDP’yi desteklediÄŸim için deÄŸil. BarajÄ± aÅŸmasÄ± için oy verdim” diye açÄ±klÄ±yor. Gençler bu seçimlerde de HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±nda. Buse ise kamuya alÄ±nan personellerin genelde AKP yandaÅŸlarÄ± olduÄŸuna dikkat çekerek, “Güvenlik soruÅŸturmalarÄ± gibi çeÅŸitli gerekçelerle AKP’ye muhalif olanlar eleniyor veya ihraç ediliyor” diyor.

'MUHARREM Ä°NCE UMUT VERÄ°CÄ°’

Deniz, geçtiÄŸimiz günlerde ErdoÄŸan’Ä±n “Her eve buzdolabÄ± giriyorsa refah seviyesi var demektir” sözlerini hatÄ±rlatarak, “BuzdolabÄ±nÄ±n içine bakmak lazÄ±m. Ä°çi boÅŸ mu dolu mu? Ama bu kez eskisi kadar oy alamayacaklar” diyor. Gençler, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda ise Muharrem Ä°nce’nin söylemlerinin umut verici olduÄŸu düÅŸüncesindeler. Cem bunu ÅŸu ÅŸekilde ifade ediyor: “Seçilmeden ne kadar doÄŸru söylediÄŸini anlayamam elbette ama umut verici. EÄŸer bu vaatleri yapmazlarsa da hep ErdoÄŸan kandÄ±rÄ±lacak deÄŸil ya, biz de ‘kandÄ±rÄ±ldÄ±k’ deriz.” Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n ise cezaevinde olmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyor gençler.

‘HDP’YE OY VERECEÄžÄ°M BATACAKSAK DA BÄ°RLÄ°KTE BATALIM’

Seçimlerin iÅŸçiler içinde nasÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir GAP Tekstil iÅŸçisi ise iÅŸçilerin iktidara tepkilerinin olduÄŸunu ancak baÅŸka alternatif göremediklerini belirtiyor. GAP Tekstil’de 2 binin üzerinde iÅŸçi çalÄ±yor. KonuÅŸtuÄŸumuz iÅŸçi daha önce hep AKP’ye oy verdiÄŸini ve hatta 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin olduÄŸu gece sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Ama tüm bunlara raÄŸmen AKP ve ErdoÄŸan’dan ÅŸimdiye kadar iÅŸçilere dair bir ÅŸey duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “GAP tekstile girmeden önce çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m fabrikada iÅŸ kazasÄ± geçirdim. Güvenlik önlemleri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için ayaÄŸÄ±ma tel battÄ±. Patron hemen beni iÅŸten çÄ±kardÄ±. Dava açtÄ±m. Ama yalancÄ± ÅŸahit ayarladÄ± patron. TazminatÄ±mÄ± da vermediler. Yasada tazminat hakkÄ±m var. MüslümanlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸar mÄ± bu? Niye patronu tutuyorsun? Daha önce niye bilmiyorum ama hep oy verdim. Ama yaptÄ±klarÄ± her ÅŸey zenginlere yarÄ±yor” diyor. ErdoÄŸan’Ä±n ekonomiye dair söylemlerini eleÅŸtiren iÅŸçi, “DiÄŸer ülkelerden bizim ülkemize tatil yapmaya geliyorlar. Ben bir iÅŸçi olarak kendi ülkemde olan Bodrum’a daha gidemedim bile” diyor. Fabrikadaki iÅŸçilerinde AKP’ye tepkilerinin olduÄŸunu ama alternatif göremediklerini belirten iÅŸçi, “Ben bu seçimde HDP’ye oy vereceÄŸim. Denemekte fayda var. Yanacaksak birlikte yanalÄ±m. Batacaksak ta birlikte batalÄ±m” diye konuÅŸuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 18:26

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