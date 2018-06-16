Balıkesir'de HDP afişlerine saldırı

Balıkesir Posta gazetesi, HDP'ye afişlerine saldırıları yapanları sosyal medya sayfasına taşıyarak övgü dolu sözler sarf etti.

Balıkesir’de 7 Haziran tarihinde HDP sesli yayın aracına yapılan taşlı saldırının ardından, HDP afişlerine ve şehrin çeşitli yerlerinde bulunan bilboardlara yönelik saldırılar gerçekleşiyor.

Balıkesir Posta gazetesi de saldırıları yapanları sosyal medya sayfasına taşıyarak övgü dolu sözler sarf etti. Konuyla ilgili HDP Balıkesir il yönetimi adına Ervensel'e konuşan Mehmet Çelikten; “Konu tarafimizca bilinip takip edilmekte. Hukuki süreç başlatıldı. Araçlarımızda sökülemeyecek cinste yaptığımız afişler sökülmüş. O ilan panolarını seçim kurulu hakiminin karıyla asmıştık” dedi. Gazetemize konuşan Emek Partisi İl Başkanı M. Cemil Tosunoğlu; “Balıkesir’de seçimler demokratik bir ortamda yapılmıyor. Ayvalık ilçe örgütümüzün açmak istediği stand esnaf rahatsız oluyor diye kaldırıldı. Kaymakamlığa gidip görüştüğümüzde ‘Yok öyle bir şey buraya biz karışmayız, belediye karışır’ dedi. Ardından standı aynı yere taşıdığımızda bu sefer emniyet müdürü dahil bütün sivil polisler geldi... Bir sürü sıkıntı yaşandı. Balıkesir’de seçimin en güvenli şekilde geçmesi için her türlü tedbirin alınmasını bekliyoruz. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 16:29

www.evrensel.net