Halk uyarmıştı: Çaltılıdere'deki sanayi atıkları yine yandı

Aliağa Çaltılıdere'deki sanayi atıklarının depolandığı alanda 4. kez yangın çıktı. Köylülerin hem Belediyeyi hem de Kaymakamlığı uyardığı belirtildi.

Metehan UD

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere köyünün üst kısmında bulunan ve Dümbültektepe olarak bilinen dağlık alandaki atık havuzunda dün bir kez daha yangın çıktı.

Köyün su deposunun 150 metre yakınında bulunan kimyasal atıklarlarla dolu havuzda sabah saatlerinde yangın çıktı. Havuzdaki kimyasal atıkların reaksiyona girmesi ile başlayan yangın köylülerin verdiği bilgilere göre saatlerce sürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gece yarısından sonra tamamlandı. Yine köylülerin aktardığı bilgilere göre havuzun etrafında çok sayıda ölü kuş da bulundu ve dumanlar Aliağa'nın geniş bir bölgesinden görüldü.

KÖYLÜLER 'YANARDAĞ' OLARAK GÖRÜYOR

Som Atık Depolama Şirketi tarafından işletilen tesis için Aliağa Belediyesi tarafından 2009 yılında ruhsat verilmiş. Köylüler tarafından 'yanardağ' olarak adlandırılan alanda, ikisi yakın tarihte olmak üzere şimdiye kadar dört yangın çıktı. Söz konusu atık havuzu için geçtiğimiz yıllarda köylüler tarafından hem Aliağa Belediyesine hem de Aliağa Kaymakamlığına dilekçe verilerek yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekilmişti. Köylüler, verilen dilekçelere geri dönülmediğini aktardı.

'ATIKLAR DOĞAYA KARIŞIYOR'

Evrensel'e konuşan Çaltılıdereli Cihan Akdeniz, önlem alınmaması nedeniyle yetkililerin art niyetli davrandığını düşündüklerini belirterek "Gelip bir araştırsınlar, insanları dinlesinler. Bir ay önce iki defa arka arkaya yangın çıktı. Bu havuzun altı nebran kaplama ve nebran yanıcı bir maddedir. Yangın esnasında o nebranın zarar görmemesi mümkün değil. Her yangın sonrası oraya tonlarca su dökülüyor. Dökülen su, erimiş nebranın altından kimyasal atıklarla birlikte içme sularına karışıyor. Bölgedeki canlı sağlığı tehlikede. Bunun sonuçları bugün vermeyebilir. 28 yıldır petro-kimya sektöründe çalışmış biri olarak söylüyorum. 5 sene sonra 10 sene sonra kesinlikle bunun sonuçları doğacaktır. Köy halkı olarak bunun faturasını ağır ödeyeceğiz ama ne yazık ki bu yetkililerin umurunda değil" dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 16:51

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