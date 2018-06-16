Hizb-ut Tahrir toplantılarına izin verenlere soruşturma izni yok

Hizb-ut Tahrir örgütünün toplantısına izin veren dönemin Ankara Valisi Kılıçlar ve Belediye Başkanı Gökçek için soruşturma izni verilmedi.

İçişleri Bakanlığı, Hizb-ut Tahrir terör örgütünün Ankara’da 2016 yılında yaptığı iki hilafet toplantısına izin veren ve yer tahsis eden dönemin Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma izni vermedi.

O dönem Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu ve diğer ilgililerin suç duyurusu üzerine İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin ancak iki yıl sonra işlem yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasını taşıyan kararda, eski Ankara Valisi Kılıçlar ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında iddialarla ilgili ön inceleme başlatılacak bir durum bulunmadığı ifade edildi. Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eylemlerin önlenmesi ve ortam yaratılmasına ilişkin sorumlulukları dolayısıyla Ankara Valiliği’nin, yapılan iş ve işlemlerin rutin işlemler olduğu ve ilgili kamu görevlileri hakkında yapılacak bir işlemin bulunmadığı cevabını verdiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasını taşıyan karara avukat Eminağaoğlu, Danıştay 1. Dairesine itirazda bulundu. İtirazda, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olduğuna ilişkin yargı kararları hatırlatılarak, izni veren Ankara Valiliği ve yer tahsisinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluluğuna ve soruşturulmaları gerektiğine dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Hizb-ut Tahrir tarafından 6 Mart 2016 ve 22 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Kocatepe Kültür Merkezi’nde halka açık toplantılar gerçekleştirildi. O dönem 5 bin kişinin katıldığı toplantılarda “Şeriat” istenildiği, Atatürk ve Cumhuriyet kadrolarının hedef alındığı, laiklik ve demokrasinin yıkılacağının anons edildiği basında yer aldı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 16:27

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