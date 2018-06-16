Gezi direnişi sırasında gaz kapsülü ile başından yaralanıp 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu yerde anıldı.

Gezi direnişi sırasında polisinde attığı gaz kapsülü ile başından yaralanıp 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu günün yıl dönümünde vurulduğu yerde anıldı. Anmada konuşan kardeş Gamze Elvan, "Her acıyla birlikte öfkemiz de büyüyor" dedi.

16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu yer olan Okmeydanı'da anıldı. Anmaya Elvan'ın ailesi, arkadaşları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili adayları Ahmet Şık ve Oya Ersoy ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anmada sık sık "Berkin Elvan ölümsüzdür" sloganları atıldı.

Fotoğraf: Beyza Metin/EVRENSEL

Aile adına açıklama yapan Berkin Elvan'ın kardeşi Gamze Elvan, "Bugün de bayram, bugün de Berkinimiz yok. Gezide yitirdiğimiz çocuklarımızdan geriye bir tek gülümseyen fotoğrafları kaldı. Berkinimizi Ethem abisinin omuzlarında, Ali İsmail’in, Abdocan’ın, Ahmet’ in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in ve Mehmet’in yanına milyonlar olup uğurladık. Sol yanımız çok acı çekse de direnmenin en güzel halini Gezi’de gördük. 5 yıl önce bugün oğlumuz Berkin’i ekmek almaya gönderdik. Devletin kolluk kuvvetleri oğlumuzu başından gaz kapsülüyle yaraladı" dedi.

'HER ACIYLA BİRLİKTE ACIMIZ BÜYÜYOR'

Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 6. maddesini hatırlatan Elvan, taraf devletlerin çocukları korunması gerekliliğine dikkat çekerek, "Ancak yönetenler bildirgeye uymayarak farklı coğrafyalarda çocukları öldürmeye devam ediyorlar. Devletin, 1995 yılında imzaladığı bu bildirgeye uyması gerekirken, Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Aras, Nihat Kazanhan, Miray Bebek gibi, cenazesi buzdolabında bekletilmek zorunda kalınan Cemile gibi ve oğlumuz Berkin gibi yüzlerce çocuk devletin kolluk güçleri tarafından katledildi. Berkin ve tüm çocuklarımız için yan yana mücadele verdiğimiz tertemiz gençlerimiz Suruç’ta, dostlarımız Ankara’da katledildi. Zaman çok hızlı geçiyor ama acılarımız küllenmiyor. Her acıyla birlikte öfkemiz de büyüyor" dedi.

'MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Fotoğraf: Beyza Metin/EVRENSEL

"Biz, evladı devlet dersinde öldürülen ailelerden yalnızca biri olarak diyoruz ki çocuklarımızı öldürmeyin" diyen Elvan, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın katillerini korumayın. İmzaladığınız Çocuk Hakları Bildirgesi’ne uyun. Çocuklar ölmesin şeker de yiyebilsinler, uçurtma uçurabilsinler, misket oynayabilsinler istiyoruz. Bunu öyle çok istiyoruz ki ne kadar zaman geçerse geçsin, her ne engelle karşılaşırsak karşılaşalım mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Ardından konuşan anne Gülsüm Elvan ise "Suruç'ta insanları niye katlediyorlar gördük. O yüzden 'TAMAM' diyeceğiz" dedi.

Fotoğraf: Beyza Metin/EVRENSEL

Anma Berkin Elvan'ın vurulduğu yere bırakılan karanfiller ve atılan sloganlarla ile son buldu. (İstanbul/MA)

Berkin Elvan ölümünün 4'üncü yılında anıldı

Adalet, demokrasi, özgürlük için #Gezi5Yaşında

Gezi Direnişi'nin 5. yılı: Karanlık gider Gezi kalır

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 15:44

www.evrensel.net