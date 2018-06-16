Cumartesi Anneleri: Bayramlar acılarımızı daha da büyütüyor

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri gerçek adalet istedi.

Cumartesi Anneleri bu bayramda da Galatasaray Meydanı’nda kaybedilen yakınlarının akıbetini sordu. 690. kez Galatasaray Meydanı’nda ‘Failler belli kayıplar nerede?’ pankartının açıldığı eylemde “Gerçek bayramlar için adalet, gerçek adalet için barış istiyoruz” denildi.

Açıklamaya HDP Milletvekili Hüda Kaya, CHP Miletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayıp yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‘23 YILDIR BURADAYIZ’

Eylemde konuşan gözaltında kaybedilen Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç, 23 yıldır burada kayıplarımızın akıbetini anlatıyoruz, haykırıyoruz, yalvarıyoruz diye konuşarak “Biz de bayram günü sevdiklerimizi ziyaret edelim isterdik. Ancak cumartesi bugün. Kayıplarımızı anmak için buraya geldik. Bu bizim onur mücadelemiz. Sizin yüz karanız burası” dedi. Gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın abisi Ali Ocak ise maalesef 23 yıldır bu meydanda insanlara değil, şu binalara seslenmişiz diyerek “ Yönetenler 3 maymunu oynuyorlar” dedi.

‘BAYRAMLAR BİZE BAYRAM DEĞİL’

Basın açıklamasını okuyan Sebla Arcan, gerçek bayramlar için adalet, gerçek adalet için barış istediklerini söyleyerek “Bugün bayram. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin hüküm sürdüğü topraklarda bayramlar bayram gibi kutlanamaz. Bütün özel günler gibi bayramlar da kayıp yakınlarının acılarını ve öfkelerini büyüten zamanlardır. Tüm canlılar için sevdiği, bağlandığı birini kaybetmek en büyük acıdır. Bu acıyı yaşayanlar ancak kayıbının yas sürecini tamamladıktan sonra hayatla kopan bağını onarabilirler” diye konuştu. Kayıplarının bir gün çıkıp gelme umudunu içlerinde taşırken, onlar için bir mezar düşü kurduklarını da ifade eden Arcan “Bu nedenle bayramlar bize bayram değil” dedi. Bayram vesilesiyle kamuoyuna seslendiklerini belirten Arcan “Bayram vesilesiyle Devleti; gözaltında kaybedilenleri arama, bulma ve bu suçun aydınlatılması, soruşturulması, cezai yargılama süreçlerinin işletilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net