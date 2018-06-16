İşten atılan Cargill işçileri bayramı direnişte geçirdi

Bursa’da bulunan Cargill fabrikasında Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler bayramı direnişte geçirdi.

Bursa’da bulunan Cargill fabrikasında Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler bayramı direnişte geçirdi.

Cargill, şekere uygulanan kotayı gerekçe göstererek Tek Gıda-İş Sendikasına üye olan 14 işçiyi Nisan ayında işten çıkarmış, işçiler bunun üzerine Cargill’in Orhangazi’deki fabrikası önünde eyleme başlamıştı.

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İşçilerin Cargill önünde başlattıkları eylem yaklaşık iki aydır sürüyor. İki aydır işlerine geri dönmek için fabrika önünde nöbet tutan işçiler Ramazan bayramını da direnişle karşıladı. Cargill işçileri Pazartesi günü fabrika önünde eylemlerine devam edecek. Kendilerine herhangi bir dönüş olmaması halinde eylemliliklerini artıracağını söyleyen işçiler önümüzdeki günlerde fabrika önündeki eylemlerini Cargill’in İstanbulda ki Genel Müdürlüğü önüne taşımaya hazırlanıyor.(Bursa/EVRENSEL)

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