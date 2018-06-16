Kayseri’de Avşarlar şenlikte buluşuyor

Tomarza bölgesindeki Avşarlar 3 yıldır şenlik düzenliyor. Beydağ Köy Derneğinin çağrısıyla köylüler bayramın 3. gününde şenlikte bir araya gelecek.

Kayseri yöresinin Avşar boyları meşhurdur. Bu meşhurluğu “…Dadaloğlu’m şu dağlara varınca/ Korkarım yurtları ıssız kalınca / Saçılıp da Binboğa’ya konunca / Yaylalara dokunmazdı serim” diyen ve insanlık adına iyiyi güzeli arayan, zalime karşı ezilenin yanında yer alan Dadaloğlu’dan aldığı söylenebilir. O da en meşhur şiirlerinden olan ve Cem Karaca’nın muhteşem yorumuyla bildiğimiz ‘Ferman padişahın dağlar bizimdir’ şiirinden. Dadaloğlu, asıl ününü yiğitlik türküleri ile yaptı. Osmanlı döneminde Türkmenleri iskân politikasına tepki olarak doğmuş isyanlarda yer alan Dadaloğlu, şiirlerinde de bu temayı, olayları işler.

Kayseri Tomarza yöresinde de Avşar boylarından gelen köyler bu geleneğini sürdürmek adına O’nun yiğitlik felsefesini yaşatmak gerektiğini söylüyorlar. Bunun en önemli yolunun da birlik beraberliklerini korumaktan geçtiğini belirtiyorlar. Günümüzde birlik beraberliği sağlamak adına Tomarza bölgesindeki Avşarlar 3 yıldır şenlik düzenliyor. Birçok köy biraraya gelerek birlik ve beraberliklerini türküler eşliğinde güçlendiriyorlar. Beydağ Köy Derneğinin çağrısıyla köylüler bayramın 3. gününde düzenlenecek şenlikte bir araya gelecek. Şenlikte yerel sanatçılar ve Aşık Mahsuni Şerif’in oğlu Aşık Emrah Mahsuni de sahne alacak.

‘DAYANIŞMAMIZ GÜÇLENECEK’

Şenlik öncesi görüştüğümüz dernek yöneticilerinden Hidayet Kılıç, dernek olarak bu yıl 3.’sünü düzenleyecekleri şenliğe ilginin yoğun olacağını düşündüklerini söyledi. Şenliğin bayrama denk gelmesinin katılıma ve birliğe katkı sunacağını anlatan Kılıç “Beydağ çevresinde bulunan köylerimizin ve kendi köylülerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması, birbirlerine sahip çıkması gerekiyor. Köylülerimizin böylesi bir dönemde dayanışma içerisinde olmaları ve derneğimiz için önemli gündür. Herkesi şenliğimize bekliyoruz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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