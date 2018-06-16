EMO: Lunaparklarda denetimsizlik tehlike saçıyor

Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla pek çok AVM bahçesine lunaparklar kurulmaya başladı. Peki bunlar ne kadar güvenli?

TMMOB Elektirk Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi yaptığı açıklamayla lunaparklarda denetimsizlik ve vurdumduymazlık nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti. Yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasıyla pek çok AVM bahçesine lunaparklar kurulmaya başlanadığı belirtilen EMO açıklamasında şu ifadelere yerildi “Lunaparklarda yaşanan kaza ve elektrik çarpmaları bu alanda da kamusal denetimin yeterince yapılmamasından kaynaklanmaktadır Günlük ve aylık periyodik kontrolleri yapılmayan, alanlarında uzman mühendisler yerine eğitimsiz personel tarafından işletilen elektrikli oyun araçlarında topraklamaya yeterince önem verilmemesi bu tür yaralanmalı kazaları da beraberinde getirmektedir.”

Lunapark ve eğlence alanlarında kullanılan tüm eğlence makinalarının yürürlükte bulunan ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık periyodik kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının test edilmesi, topraklama tesisatı yoksa can ve mal güvenliği için alanında uzman Elektrik Mühendisleri tarafından en kısa sürede bu eksiklik giderilmesinin gerektiğine dikkat çekilen açıklamada “14 Temmuz 2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 9207 Sayılı Yönetmeliğe göre sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinalarının kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulundurulması zorunludur” denildi. Lunapark ve eğlence mekanlarının denetimlerinde belediyelere büyük sorumluluk düştüğünün hatırlatıldığı açıklamada alanında uzman mühendislerin tüm bu süreçlerde yer almasının can ve mal güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığı belirtilerek “Kalıcı çözümün yasal çerçeve ve kamusal denetim olduğu gerçeğini göz ardı etmeden ebeveynlerden de özellikle çocuklarını bu tarz denetimsiz, nitelikli personeli olmayan oyun alanlarından uzak tutmalarını öneriyor, karşılaştıkları olumsuzlukları yetkililere bildirmelerini önemle rica ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 13:26

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