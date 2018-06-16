Inna'dan Türkçe şarkı sürprizi

Antalya Kemer’de sahneye çıkan ünlü Rumen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' şarkısını Türkçe seslendirdi.

Rumen şarkıcı Inna, dün akşam Antalya Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde sahne aldı. Türkiye'yi sevdiğini her zaman dile getiren Inna, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Inna'nın sevenlerine en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı şarkısı oldu. Inna şarkıyı Türkçe olarak seslendirirken, konseri izleyen yerli tatilciler de kendisine eşlik etti. Inna şarkıyı gelen istek üzerine 2 kez tekrar etti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 13:03

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