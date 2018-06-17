KÄ±zaklÄ± kÃ¶pekler, kaÃ§an inekler

YÃ¼cel Sarpdere yazdÄ±: Eyyyyyy Amerikaaaa! Eyyyyy Amerika! Sen ne yapÄ±yorsun? Biz paletli ambulanslara geÃ§tik, sen hÃ¢lÃ¢ kÃ¶pek havlatÄ±yorsun!

Yücel SARPDERE



Bir alacak çÄ±kar mÄ± acaba umuduyla batÄ±k tüccar eski defterleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rmÄ±ÅŸ. Beyefendi de eskilere döndü:

“Eskiden hastalarÄ± kÄ±zaklÄ± köpeklerle taÅŸÄ±rlardÄ±.”

Ama memleket bir kalkÄ±nmÄ±ÅŸ bir kalkÄ±nmÄ±ÅŸ, artÄ±k paletli ambulanslar varmÄ±ÅŸ.

Bütün dünya da bu paletli kalkÄ±nmayÄ± görünce, kÄ±skançlÄ±ktan çatlÄ±yormuÅŸ!

Kim bilir, ozan tabakasÄ±ndaki çatlamanÄ±n nedenlerinden birisi de bu çatlamalar olabilir belki de.

“ Dünya bizim hÄ±zÄ±mÄ±za yetiÅŸemiyor. Geçenlerde televizyonda gördüm, AhÄ±ska mÄ± neydi….”

“Efendim, AhÄ±ska biraz bu taraflarda kalÄ±yor, orasÄ± Amerika taraflarÄ±nda, Alaska oluyor”

“Evet, Alaska oluyor. Oluyor da ne oluyor?”

“Ne oluyor?”

“Åžöyle oluyor. Orada hala köpeklere kÄ±zaklar takÄ±lmÄ±ÅŸ, koÅŸturuluyor. Åžimdi ben buradan sesleniyorum:

Eyyyyyy Amerikaaaa! Eyyyyy Amerika! Sen ne yapÄ±yorsun? Biz paletli ambulanslara geçtik, sen hâlâ köpek havlatÄ±yorsun!”

Bahçeci bey o sÄ±rada derin hesaplara dalmÄ±ÅŸtÄ±. Önce ensesini kaÅŸÄ±dÄ±, sonra havaya bir ÅŸaplak attÄ±: “1453 ile 1848’i topluyoruz. Ondan 5 köpekli kÄ±zaÄŸÄ± çÄ±kartÄ±yor, üstüne altÄ± tane paletli ambulans koyuyoruz. ÇÄ±kan rakamÄ± dörde bölüp ya Allah Bismillah, Suriye Irak, Halep Åžam hepsine çift dalÄ±yoruz. Ve seçimi kazanÄ±yoruz”

Gökçek bey kahÄ±rlara dalmÄ±ÅŸtÄ±: “ Alaska’ya da mÄ± cinler musallat oldu?”

***

Beyefendi promterine baktÄ±, mikrofona, deneme, bir iki, deneme, yaptÄ±ktan sonra;

“Eskiden, bu topraklarda benim insanlarÄ±m hayvancÄ±lÄ±k falan yapardÄ±. KÄ±raathanelerde keklenip, ilim irfan sahibi olmak varken, davar peÅŸinde koÅŸardÄ±. Biz ne yaptÄ±k…..Evet biz ne yaptÄ±k?”

Uzunca bir sessizlik….

“Alooo, kime diyom lan ben, biz ne yaptÄ±k? Ulan personeller, prompter çalÄ±ÅŸmÄ±yor, biz ne yapmÄ±ÅŸtÄ±k?”

Sessizlik…..

“Hah! Åžunu yaptÄ±k, hayvancÄ±lÄ±k tarÄ±m marÄ±m bu iÅŸleri kökleyip attÄ±k, dÄ±ÅŸardan hazÄ±r et aldÄ±k. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± davar peÅŸinde dolaÅŸmaktan, tezek, hayvan bokundan kurtardÄ±k.

Biz buralara fÄ±rlamÄ±ÅŸ, salkÄ±m salkÄ±m kalkÄ±nmÄ±ÅŸken, bakÄ±yorum Avrupa’ya hâlâ hayvan yetiÅŸtirme peÅŸindeler.

Eyyyyyy Avrupaaaaa! Ey Avrupaaaaa! Biz kanatlandÄ±k uçuyoruz…..Siz hayvan damlarÄ±nda bok içinde yüzüyorsunuz!”

Bahçeci bey biraz karamsardÄ±, Ferdi Tayfur kasetini baÅŸa sardÄ±, eliyle havaya bir ÅŸaplak attÄ±:

“Ulan bu Konya’da bizim parti yöneticilerinin birer anne babalarÄ±, biraz amcalarÄ± az biraz dayÄ±larÄ±, kardeÅŸleri, birer ikiÅŸer eniÅŸteleri, üçer yeÄŸenleri olsa….Bunlar mahallerinde ikiÅŸer kiÅŸi, iÅŸyerlerinde birer kiÅŸiyle selamlaÅŸsa, üçer kiÅŸiyle de helalleÅŸse, her biri fÄ±rÄ±ndan bir ekmek, bakkaldan yoÄŸurt alsa, biraz borç taksa, alacaklÄ±lar peÅŸlerine takÄ±lsa, o meydanda daha çok kiÅŸi olur, biz de ÅŸimdi iktidar olurduk. Suriye, Ümraniye, Menbiç, Afrin, El Bab, hepsinin turÅŸusunu kurardÄ±k bak!”

Gökçek bey: “Soruyorum buradan yüce RabbÄ±ma, Beni Avrupa cinleri mi, yoksa Hollanda inekleri mi çarptÄ± acaba?”

www.evrensel.net