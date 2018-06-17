Emek penceresinden 25 Haziranâ€™a sorular

ErcÃ¼ment Akdeniz seÃ§im kampanyasÄ± boyunca popÃ¼list sÃ¶ylemlerin gÃ¶lgesinde kalan iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± taleplerini yazdÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

Memleket adeta 24 Haziran seçimlerine kilitlenmiÅŸ durumda. Seçime bir hafta kala partiler, adaylar son viraja girdiler. Galip taraf “tek adam tek parti rejimi”ini getirmek isteyenler mi olacak, yoksa Türkiye ÅŸöyle rahat bir nefes mi alacak? Seçim sonuçlarÄ± gerçekten önemli.

Fakat bütün bu hercümerç içinde sorulmasÄ±, üzerinden atlanmamasÄ± gereken bir soru var: “Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve yoksul halk, 25 Haziran sabahÄ±na nasÄ±l bir Türkiye ile uyanacak? Ve sonrasÄ±nda hangi sorunlarla boÄŸuÅŸacak?”

Åžu ana kadarki kampanyalarda, açÄ±k ki iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerin temel talepleri popülist söylemlerin gölgesinde kaldÄ±. Bunda elbette sendikal hareketin geçmiÅŸ yÄ±llara göre zayÄ±f olmasÄ± kadar, iÅŸçilerin siyaset sahnesine örgütlü bir güç olarak çÄ±kamamasÄ±nÄ±n da etkisi var.

Bu durumda sÄ±nÄ±fsal çeliÅŸkileri es geçmek, bol keseden sallamak ve halkÄ± önü-arkasÄ± olmayan vaatlere boÄŸmak, düzen politikacÄ±larÄ±na elbette kolay. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve kent/kÄ±r yoksullarÄ±nÄ±n ise, 24 Haziran sonrasÄ±na uzanacak temel sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ± var. Ä°sterseniz bir ucundan baÅŸlayalÄ±m...

SADECE OY VERMEK Ä°ÅžÇÄ°YÄ° KRÄ°ZDEN KORUYABÄ°LÄ°R MÄ°?

Muhalefet partilerinden sÄ±klÄ±kla duyduÄŸumuz bir saptama: “ErdoÄŸan neden erken seçim kararÄ± aldÄ±? Çünkü kapÄ±da ekonomik kriz var, bunu gördü de da ondan!”

Güzel...

Peki iÅŸçiler, emekçiler, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüzünden mutfaÄŸÄ± yanan yoksullar herkesin gördüÄŸü bu krizi nasÄ±l karÅŸÄ±layacak?

CevabÄ± duyar gibiyim: “Ä°ktidar politikalarÄ±na oy vermeyerek!”

Evet bu doÄŸru bir seçenek ama bir yere kadar...

Çünkü hem ülkede hem küresel ölçekte mayalanan ve muhtevasÄ± kapitalizmin çeliÅŸkilerine dayanan ekonomik krizi karÅŸÄ±lamanÄ±n tek yolu; iÅŸçi ve emekçilerin sürece örgütlü bir güç olarak hazÄ±rlanmasÄ±.

Yani...

SendikalarÄ± olmayan, birliÄŸi daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, talepleri etrafÄ±nda kenetlenmemiÅŸ iÅŸçilerin her ÅŸeyden önce kendilerini savunacaklarÄ± mekanizmalara ihtiyaçlarÄ± var.

“Sizi ben kurtaracaÄŸÄ±m, ben!” söylemiyle siyaseti 5 yÄ±lda bir yapÄ±lan parlamento seçimlerine indirgemek ise, niyet ne olursa olsun, emekçileri 5 yÄ±l boyunca sermayeye karÅŸÄ± savunmasÄ±z bÄ±rakmak ve mücadeleden alÄ±koymak demek.

Ä°KTÄ°DARIN TEK Ä°CRAATI BETON MU?

AKP iktidarÄ± ve onunla hareket eden sermaye çevrelerinin inÅŸaat sektörüne verdiÄŸi önem biliniyor.

Üstelik bu “yaÄŸlÄ± yatÄ±rÄ±mlar”, doÄŸayÄ± tahrip ederek, çarpÄ±k kentleÅŸmeye neden olarak; faturayÄ± vatandaÅŸa, kaymaÄŸÄ± büyük ÅŸirketlere bÄ±rakarak yoluna devam ediyor.

Bu bakÄ±mdan, nüktedan bir dille öne sürülen “betona yatÄ±rÄ±m” söyleminin politikada elbette bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var.

Ama...

‘Eski Türkiye’nin Anadol marka arabasÄ± yerine baÅŸkanlÄ±k yetkileriyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ son sürat Ferrari’ye binmek isteyen Türkiye burjuvazisine “Tek iÅŸiniz betonculuk” demek de gerçeÄŸe uygun deÄŸil.

Zira...

Enerjiden, otomotive, silah sanayisinden organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulmasÄ±na kadar, ‘yerli patronlarÄ±n’ iÅŸi nerden nereye getirdikleri ve dahasÄ± rekabette ne kadar hÄ±rsla dolu olduklarÄ± irdelenmeye deÄŸer.

Bu durumda sadece “beton” deyip geçmek; bütün bu ‘atÄ±lÄ±m ve geliÅŸme sürecinde’ iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n nasÄ±l baskÄ±landÄ±ÄŸÄ±na, nasÄ±l sömürüldüÄŸüne ve iÅŸ cinayetlerinde nasÄ±l öÄŸütüldüÄŸüne de göz kapamak deÄŸil mi?

FABRÄ°KA KURMAKLA SORUN BÄ°TER MÄ°?

Bu durumda...

“Fabrika isteyen, iÅŸ isteyen bana oy versin” demek de iÅŸi çözmez.

Neden?

Örnek vereyim: Ä°kitelli’de bulunan o devasa OSB’yi gezdim. Ä°ÅŸ panolarÄ±na baktÄ±m. Panolarda iÅŸçi arayan ilanlar sÄ±ra sÄ±ra. Evet yanlÄ±ÅŸ duymadÄ±nÄ±z. Üstelik kimle konuÅŸsanÄ±z “yerli iÅŸçi bulamamak”tan ÅŸikayetçi. Yerli çÄ±rak bulmak da aynÄ± ÅŸekilde zor! Atölye, fabrika sahipleri ÅŸöyle diyor; “Ä°ranlÄ±sÄ± geliyor, IraklÄ±sÄ±, Suriyelisi, AfganÄ± geliyor ama bizimkiler gelmiyor, iÅŸ beÄŸenmiyor”

Ä°ÅŸin aslÄ± ÅŸu; çalÄ±ÅŸma saatleri artÄ±k daha uzun. Kimi zaman 10, kimi zaman da 12-14 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor mülteci iÅŸçiler. Sosyal güvence yok! Ä°ÅŸçilere reva görülen ücret ise karÄ±n doyurmuyor.

O zaman...

“Fabrikada iÅŸ isteyen bana oy versin” demenin yanÄ±na “güvenceli, sendikalÄ±, insanca çalÄ±ÅŸacak bir iÅŸ ve insanca bir ücret” talebini de eklemek gerekiyor. “Bütün iÅŸçilerin eÅŸit olduÄŸu, çalÄ±ÅŸma saatlerinin düÅŸürüldüÄŸü bir Türkiye” talebini unutmadan tabi.

MEMLEKETÄ° DÜZLÜÄžE Ä°ÅžÇÄ°LER MÄ°, YOKSA PATRONLAR MI ÇIKARIR?

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

OHAL, grev yasaklarÄ±, kararnameler vs...

Ä°ktidarÄ±n emekçiler karÅŸÄ±sÄ±ndaki pozisyonu zaten belli.

Fakat...

Muhalefetten yükselen vaatlere bakÄ±nca insanÄ±n bazan aklÄ± tutuluyor.

ÖrneÄŸin Ä°nce konuÅŸuyor...

“Güney Kore ne yaptÄ±? BeÅŸ büyük tekeli bir araya getirdi. Dedi ki: bundan sonra kendi aranÄ±zda rekabet yok, rekabet dÄ±ÅŸarÄ±yla! Biz de öyle yapacaÄŸÄ±z” diyor.

Ä°YÄ° partinin, SP’nin, “Millet ittifakÄ±”nÄ±n zaten bu söyleme itirazÄ± yok.

HDP heyeti de patron örgütü TÜSÄ°AD’a çÄ±kÄ±yor: Demokrasi programÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir de iktisadi program sunuyor.

Ä°yi de...

Peki ya iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±?

Emekçiler, kamu emekçileri, köylüler?

Onlar neden öncelik deÄŸil?

Muhalefette koskocaman bir boÅŸluk...

“Memleketi düzlüÄŸe patronlar deÄŸil; iÅŸçiler, emekçiler çÄ±karacak! SendikasÄ±z, sigortasÄ±z bir tek iÅŸçi kalmayacak; bir tek kamu emekçisi, bir tek köylü örgütsüz kalmayacak” diyen bir programÄ±n etrafÄ±nda birleÅŸememe boÅŸluÄŸu.

“Halk iktidarÄ±nda patronlar öyle kolay at oynatamayacak” deme boÅŸluÄŸu.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N TALEBÄ° TAAHHÜT OLURSA...

En son, memleketin ÅŸeker fabrikalarÄ± satÄ±ldÄ±.

Ama seçim öncesi partiler, adaylar çok rahat, hele de iktidar partisi.

HatÄ±rlayalÄ±m...

TEKEL fabrikalarÄ± satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸçiler partilerin ve adaylarÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Her partiden iÅŸçiler ortak komisyonlar kurmuÅŸ, hazÄ±rladÄ±klarÄ± taahhütnameyi fabrika kapÄ±sÄ±na asmÄ±ÅŸtÄ±.

Yani...

Taahhütnameyi imzalamayan partiye, adaya oy yoktu.

SEKA’da, Zonguldak’ta, iÅŸçinin ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ± hemen her yerde, doÄŸal refleks bu oldu.

Bugün de yapÄ±lmasÄ± gereken bu deÄŸil mi?

BÄ°R BAÅžKA DEMOKRASÄ°: Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N, EMEKÇÄ°NÄ°N, HALKIN DEMOKRASÄ°SÄ°

Ä°ÅŸçi konseyleri...

Halk meclisleri...

Ä°ÅŸçilere, köylülere, gençlere, kadÄ±nlara kendi temsilcilerini seçme; görevini yapmayanÄ± ise anÄ±nda görevden alma yetkisi...

Her kademe ve düzeyde, halka kendi kendini yönetme yetkisi...

Vesaire, vesaire...

Åžeklen, usulen de olsa; seçimde, propagandada ne kadar az duyar olduk bu kavramlarÄ±.

Peki...

Vesayete, atanmÄ±ÅŸlarÄ±n sultasÄ±na, “tek parti tek adam rejimi”ne karÅŸÄ± bize sunulan ne?

Varsa yoksa “parlamenter sisteme geri dönüÅŸ”, üstüne biraz da “restorasyon” sosu.

Oysa demokratik Türkiye için...

Bize baÅŸka bir demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ± gerekli deÄŸil mi; iÅŸçinin, emekçinin doÄŸrudan yönetime katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halk demokrasisi.

Ä°ÅŸte bunlar...

“Tek parti tek adam rejimi”nden rahatsÄ±z olanlarÄ±n

Ve bu gidiÅŸata karÅŸÄ± oy kullanacaklarÄ±n üzerinden atlayamayacaÄŸÄ± mevzular.

Ama öncelikle...

Ve elbette, 25 Haziran sabahÄ±na iyi bir seçim sonucuyla uyanmak gerek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 16:58

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