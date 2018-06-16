Kurak kış ve erken gelen sıcaklar buğday hasadını öne çekti

Konya Ovası'nda bu yıl bazı bölgelerde buğday hasadı, 15- 20 gün önce başladı.

Konyalı çiftçiler, bir önceki yıla göre, bu yıl buğday hasadını 15-20 gün öncesinden yapmaya başladı. Hasadın erken yapılmasında iklim değişikliklerinin etkisi olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Soylu, "Bu yıl hasat geçtiğimiz yıllara göre, 15- 20 gün önce başladı. Bunun en önemli nedeni bu yıl kış aylarının ılıman geçmesidir. Normalde kış ayları serin, soğuk gittiği için bitkiler gelişim göstermezlerdi. Bu yıl ılıman iklimden dolayı bitkiler hızlı geliştiler. Tabi bununla birlikte hasadında erkene alınmasından en önemli etkenlerinden biri oldu. Daha da erken başlayabilirdi. Mayıs ayındaki yağışlı ve serin hava bitkileri biraz durdurdu. Konya Ovası'nda çiftçiler, çifte bayram yapacaklar” diye konuştu.

Türkiye'de geçmiş yıllara göre, bu yıl nisan ayının en kurak dönemi olduğunu kaydeden Soylu, ''İklim değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelinde son 38 yılın en kurak yılıydı. Mayısta nispeten ona göre daha fazla yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarımsal üretim açısından çok istenen bir durum değildir. Biz yağışın düzenli bir şekilde bitki gelişim dönemlerine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı bir eforda yağmasını isteriz. Tabi bu olumsuzluklar iklim değişikliğinin bir göstergesidir. Konya Ovası'nda geçen yıla benzer bir rekolte tahminimiz var. Konya Ovası'nda 1 milyon hektara yakın bir ekim alanında 2 milyon tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz" dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK BEKLİYOR

Bu yıl hasattan umutlu olduklarını belirten çiftçi Ahmet Selim Ulusoy, “Bu yıl hasada 15- 20 gün erken başladık. Bu sene hasadımız beklenilen seviyede. Biraz yağışlardan doludan dolayı hasar oldu. Bizim devletimizden beklentimiz, çiftçiyi biraz daha desteklemesi. Mazot ve elektrik konularında devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Kılıç ise "Hasattan beklentilerimiz güzel. Yağışlar da güzel. Bu sene hasattan umutluyuz" dedi. (DHA)



Fotoğraf: DHA



Fotoğraf: DHA



Fotoğraf: DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 11:30

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