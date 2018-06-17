KadÄ±nlarÄ±n ne derdi varsa, birlikte deÄŸiÅŸtirmeye aday kadÄ±nlar

HalklarÄ±n Demokratik Partisi adaylarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 38â€™i kadÄ±n. Ä°ÅŸte HDPâ€™nin kadÄ±n adaylarÄ±ndan portreler...Â

Sevda KARACA

Seçime girecek yedi partinin 4 bin 200 adayÄ±ndan 939'u, yani yüzde 22.3’ü kadÄ±nlardan oluÅŸtu. HalklarÄ±n Demokratik Partisi adaylarÄ±nÄ±n ise yüzde 38’i kadÄ±n. 600 kiÅŸilik listesinde 228 kadÄ±n aday var, 18 ilde de kadÄ±nlar birinci sÄ±radan milletvekili adayÄ± gösterildiler.

Her bir kadÄ±nÄ±n hikayesinin aslÄ±nda bir mücadele hikayesi olduÄŸunu biliyoruz. Çünkü bu ülkede siyaset sahnesinde yer alabilmek için çok ÅŸeye karÅŸÄ± mücadele etmek, çok fazla beklentinin üstesinden gelmek, çok büyük dertlerle baÅŸ etmek gerekiyor.

Kimisi tarÄ±m iÅŸçisi, kimisi ev iÅŸçilerinin örgütlenme mücadelesi içinde büyümüÅŸ, kimisi bu coÄŸrafyanÄ±n acÄ±yla anÄ±lan topraklarÄ±nda acÄ±yÄ± umuda dönüÅŸtürmeye ahdetmiÅŸ, kimisi adaletin saraylarda deÄŸil sokakta saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor, sokaktaki sesi meclise taÅŸÄ±mak istiyor, kadÄ±n adaylar olarak tüm kadÄ±nlara 'Biz'le deÄŸiÅŸir' diyorlar.

Ä°ÅŸte HDP’nin kadÄ±n adaylarÄ±ndan portreler...

EV Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N SESÄ° DUYULSUN DÄ°YE: TÜLAY KORKUTAN

Tülay Korkutan. FotoÄŸraf: HDP KadÄ±n Meclisi

1990 Ardahan doÄŸumlu Tülay Korkutan’Ä±n hikayesi, bir kuÅŸaktan öbür kuÅŸaÄŸa bir kader gibi aktarÄ±lan yoksulluÄŸun ve güvencesizliÄŸin deÄŸil, hayatla baÅŸ etme gayreti ve kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n hikayesi aslÄ±nda.

Ailesi Ardahan’dan Ä°stanbul’un iÅŸçi semti Esenyurt’a taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda o da çocuktur. Yoksul mahallelerden zengin muhitlere her sabah çalÄ±ÅŸmak için adÄ±mlayan kadÄ±nlar arasÄ±nda annesi ve halasÄ± da vardÄ±r. 2003 yÄ±lÄ±nda Tülay daha lise öÄŸrencisiyken Esenyurt’ta ev iÅŸçisi annesi ve halasÄ±, ev iÅŸçilerinin güvenceli ve kayÄ±tlÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± için mücadele eden kadÄ±n örgütlenmesi Ä°MECE ile tanÄ±ÅŸÄ±r. Tülay, o gün bugündür ev iÅŸçisi kadÄ±nlarÄ±n mücadelesinin içinde yer alÄ±r.

Åžimdi HDP’nin Ä°stanbul 3. Bölge milletvekili adaylarÄ± arasÄ±nda. Neden aday olduÄŸunu da bu hikayenin bir devamÄ± olarak anlatÄ±yor aslÄ±nda:

“Somut olarak özellikle eÄŸileceÄŸim sorun, kadÄ±nlarÄ±n evde hayatÄ±n yeniden üretiminde harcadÄ±klarÄ± emeÄŸin deÄŸerli kÄ±lÄ±nmasÄ±.” diyor. Ev iÅŸçilerinin ve emeÄŸi deÄŸersiz kÄ±lÄ±nan kadÄ±n iÅŸçilerin sesini meclise taÅŸÄ±mak en önemli gayesi. HDP’nin kadÄ±n politikasÄ±nÄ±n da bu mücadele için önemli olduÄŸunu söylüyor: “KadÄ±nlarÄ±n sosyal güvenliklerinin olmasÄ±, koÅŸulsuz sosyal yardÄ±mlara ulaÅŸmasÄ± ve emekli hakkÄ± edinmelerinin önünün açÄ±lmasÄ± yönünde mücadele vereceÄŸim. Özellikle yaÅŸlÄ±, çocuk, engelli bakÄ±mÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n sistem tarafÄ±ndan desteklenmesini saÄŸlamaya yönelik politikalar geliÅŸtirilmesi yönünde çalÄ±ÅŸma yürüteceÄŸim.”

Size de çaÄŸrÄ±sÄ± var: “HayatÄ±mÄ±z üzerinde söz söyleyenlere karÅŸÄ±, kaç çocuk doÄŸuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, etek boyumuzu söyleyenlere, kahkahamÄ±za karÄ±ÅŸanlara, etek boyumuzu söyleyenlere 24 Haziran’da cevabÄ± biz kadÄ±nlar verelim. Erkek-Devlet ÅŸiddetine karÅŸÄ± mücadeleyi birlikte yükseltelim.”

TARIM Ä°ÅžÇÄ°SÄ° KADINLAR KAMYON KASALARINDA ÖLMESÄ°N DÄ°YE: DERYA TURHAN

Derya Turhan. FotoÄŸraf: HDP KadÄ±n Meclisi

21 yaÅŸÄ±ndaki Derya Turhan, HDP’nin Osmaniye 3. sÄ±ra milletvekili adayÄ±. Çukurova’nÄ±n sarÄ± sÄ±caÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda yüzbinlerce tarÄ±m iÅŸçisinin kamyon kasalarÄ±nda, naylon çadÄ±rlarda, susuz çalÄ±ÅŸma kamplarÄ±nda, hor görülerek, ezilerek ekmek parasÄ± kazanma mücadelesini çok iyi bilen bir kadÄ±n. Çünkü o, tarÄ±m iÅŸçisi bir ailenin çocuÄŸu... 10 yaÅŸÄ±ndan beri tarÄ±m iÅŸçiliÄŸi yapÄ±yor ve ÅŸimdi tarÄ±m iÅŸçilerinin ama özellikle de tarÄ±m iÅŸçisi kadÄ±nlarÄ±n sesi meclis kürsüsünde duyulsun diye “Ben varÄ±m” diyor.

Ä°ki kÄ±z iki erkek 4 kardeÅŸin en küçükleri okuyabilsin diye dört bir koldan çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Derya, liseyi ekonomik zorluklara raÄŸmen bitirmiÅŸ, çok istemesine raÄŸmen ekonomik nedenler ve kardeÅŸlerin geleceÄŸinin sorumluluÄŸunu omuzlamasÄ± onu üniversiteye gitmekten alÄ±koymuÅŸ.

3-4 yÄ±ldÄ±r siyasetle iç içe... Onu kendi sözünü söyleme, politika yapmaya yönlendiren ise babasÄ± olmuÅŸ. “Ama milletvekili adayÄ± olacaÄŸÄ±mÄ± da hiç düÅŸünmezdim doÄŸrusu” diyor gülerek. “Ben mahalle çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparÄ±m, her iÅŸe koÅŸarÄ±m, tarÄ±m iÅŸçileri arasÄ±nda örgütlenme çalÄ±ÅŸmasÄ± yaparÄ±m... Ama milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±... Ä°ÅŸte orada ‘yapabilir miyim’ diye bir tereddüt oluÅŸtu doÄŸrusu. Ama parti yöneticileri beni çok teÅŸvik etti.” diyor.

“Osmaniye, Devlet Bahçeli’nin memleketi, MHP’nin de kalesi olarak bilinen bir yer, HDP’den aday olmak ve HDP için çalÄ±ÅŸmak zor olmuyor mu?” diye soruyoruz. O da “Ama aynÄ± zamanda tarÄ±m iÅŸçilerinin de çok yoÄŸun olduÄŸu ve her alanda ucuz emek sömürüsünün olduÄŸu da bir yer” diyor. TarÄ±m iÅŸçilerinin sesini duyurmak için, özellikle de hem tarlada hem çadÄ±rda en kötü koÅŸullarÄ± idare etmek zorunda kalan tarÄ±m iÅŸçisi kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± bir nebze olsun kolaylaÅŸtÄ±rmak için aday olduÄŸunu söylüyor.

Derya’ya göre en büyük sorun “saÄŸlÄ±k güvencesi.” “Bir tek tarÄ±m iÅŸçisinin bile saÄŸlÄ±k güvencesinin sorun olmayacaÄŸÄ± adaletli bir sistem mümkün aslÄ±nda” diyor.

Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda da organize sanayideki iÅŸyerlerinde, ev toplantÄ±larÄ±nda, tarlalarda yaptÄ±klarÄ± buluÅŸmalarda hep bunu söylüyormuÅŸ: “EmeÄŸimizle geçinebilmemiz lazÄ±m.”

AdaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin çevresinden, arkadaÅŸlarÄ±ndan, tarÄ±m iÅŸçilerinden nasÄ±l tepkiler geldiÄŸini soruyoruz: “Milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± hep zenginin iÅŸiymiÅŸ gibi görünüyor ya, benim gibi bir iÅŸçinin nasÄ±l aday olduÄŸunu soruyorlardÄ±. Partinin kadÄ±nlara, iÅŸçilere olanak açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±lar.”

Evet, eÄŸer aday olmasaydÄ± ÅŸimdi 40 dereceyi aÅŸan sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda soÄŸan topluyor olacaktÄ±, geçinebilmek için. Ama o ÅŸimdi ev ev, sokak sokak geziyor. SoÄŸan toplayarak geçinenlerin sesi olmak için...

HALKLARIN EÅžÄ°T OLMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° EN Ä°YÄ° KADINLAR BÄ°LÄ°R: LUDMÄ°LLA BÜYÜM

Ludmilla Büyüm. FotoÄŸraf: HDP KadÄ±n Meclisi

Ludmilla Büyüm, babasÄ± Kayserili, annesi Ä°stanbullu Ermeni bir ailenin 3 çocuÄŸunun ortancasÄ±. Londra’da eÄŸitim gördü, farklÄ± alanlarda ihtisas yaptÄ±; edebiyat, sosyoloji, FransÄ±zca... 1969 doÄŸumlu Ludmilla, uzun yÄ±llar televizyon sektöründe çalÄ±ÅŸtÄ±, reklamcÄ±lÄ±k ve yayÄ±ncÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸtÄ±. Pek çok sosyal destek programÄ±nda yürüttüÄŸü gönüllü çalÄ±ÅŸmalarla epey meÅŸgul oldu.

Åžimdi HDP’nin Ä°stanbul 2. bölge milletvekili adayÄ±.

Ludmilla, adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir nevi “borç” olarak tanÄ±mlÄ±yor. “Ömrüm boyunca örgütlü siyasete mesafeli durmuÅŸ bir kadÄ±n olarak nihayetinde ‘Åžimdi deÄŸilse ne zaman?' dedim ve adaylÄ±k baÅŸvurumu yaptÄ±m. Bunu yaparken aday gösterilebileceÄŸim bir an için bile aklÄ±ma gelmedi; ben parti içindeki dostlarÄ±ma ve kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ma destek vermek, yanlarÄ±nda olduÄŸumu bu ÅŸekilde ifade etmek istemiÅŸtim… Aday gösterilmeseydim de zaten çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lacak ve baÅŸka bir biçimde destek verecektim. KararÄ±m bu ÅŸekliyle benim Türkiye halklarÄ±na, kadÄ±nlara, geçlere, çocuklara ve tüm ezilenlere borcumdur, baÅŸka türlü kendimi huzurlu hissedemezdim.”

Ludmilla için “halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi” önemli ama ondan daha önemli bir ÅŸey var; o da “halklarÄ±n eÅŸitliÄŸi.” Ezenin ezen üstünde, sermayenin emek üstünde, erkeÄŸin kadÄ±n üstünde, bir inancÄ±n bir diÄŸer inanç üstünde tahakkümü ise bu eÅŸitliÄŸi bozan en temel çeliÅŸki ona göre. “HDP’yi iÅŸte bu tahakküme karÅŸÄ±, her türlü egemenliÄŸe karÅŸÄ± durduÄŸu için önemsiyorum” diyor.

Aday olmasÄ±nÄ±n en önemli nedenlerinden biri de herkesi, ama özellikle kadÄ±nlarÄ± ezen bu tahakküm iliÅŸkisine karÅŸÄ± “ArtÄ±k yeter, bu devranÄ±n döndüÄŸünü görmek istiyoruz” sözünü hep birlikte söylediÄŸimizi göstermek. “Türkiye tarihindeki tüm acÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu üstlenen, acÄ±yÄ± sadece kendi halkÄ±ndan diye deÄŸil, hangi halkÄ±n acÄ±sÄ±ysa bunu yüreÄŸinin tam içinden hisseden ve öyle tutum alan bir yönetim ve devlet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± hak ediyoruz. Tüm halklarÄ±n ve yeryüzündeki tüm canlÄ±larÄ±n onurlu yaÅŸam hakkÄ± vardÄ±r, bunun teslim edilmesinin zamanÄ± çoktan gelmiÅŸtir.” diyor.

KadÄ±nlara çaÄŸrÄ±sÄ± ise “umut...” EÅŸit olmak için, kardeÅŸ olmak için, devranÄ± döndürmek için...

YOK SAYILMANIN YÜKÜNÜ DAHA FAZLA TAÅžIMAMAK Ä°ÇÄ°N: ZÜLEYHA GÜLÜM

Züleyha Gülüm. FotoÄŸraf: HDP KadÄ±n Meclisi

Züleyha Gülüm, avukat. Onu kadÄ±nlarÄ±n hak arama mücadelelerinden, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet davalarÄ±ndaki gönüllü avukatlÄ±ÄŸÄ±ndan tanÄ±yoruz. Özellikle son 10 yÄ±ldÄ±r kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± törpülemeye dönük her yasal giriÅŸim karÅŸÄ±sÄ±nda sokakta sözünü söylemek için biraraya gelen kadÄ±n gruplarÄ± yasalar ne getiriyor, ne götüyor deÄŸerlendirmesi yaparken hem hukukçuluÄŸu hem de kadÄ±n mücadelesi içindeki deneyimiyle önemli katkÄ±larÄ± olan bir kadÄ±n.

Åžimdi, HDP’nin Ä°stanbul 3. bölge milletvekili adayÄ± olarak özellikle kadÄ±nlarla birlikte “kadÄ±nlarÄ±n sözü meclise” diyerek seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor.

ÖÄŸretmen babasÄ±nÄ±n tayini çÄ±kÄ±nca 6 yaÅŸÄ±nda Ä°stanbullu olmuÅŸ. Geldikleri yer Esenyurt, yani ÅŸimdi aday olduÄŸu 3. bölgenin en kalabalÄ±k ilçesi... “O dönemle bu dönem arasÄ±nda ne deÄŸiÅŸmiÅŸ sence?” sorusuna bir çocukluk anÄ±sÄ±yla yanÄ±t veriyor: “Ä°lkokul üçüncü sÄ±nÄ±fta bana aldÄ±klarÄ± önlük, ben 5. sÄ±nÄ±fta uzayÄ±nca kÄ±sacÄ±k gelmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, yazÄ±n sÄ±caÄŸÄ±nda bile kalÄ±n çoraplarla okula gittim. Lisede ütülerken yaktÄ±ÄŸÄ±m gömleÄŸin yerine yenisini alamadÄ±ÄŸÄ±m için üstünde hava sÄ±cakken bile hÄ±rka vardÄ±. Åžimdi Esenyurt’ta çocuÄŸun küçülen ayakkabÄ±sÄ±nÄ±, kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirememenin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan kadÄ±nlarla birlikte yürütüyoruz seçim çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±. Bir hÄ±rkayla kÄ±ÅŸÄ± geçirmek zorunda kalan kadÄ±nlarla...”

KadÄ±nlarÄ±n neden HDP’ye oy vermesi gerektiÄŸine iliÅŸkin soruyu ÅŸöyle yanÄ±tlÄ±yor: “HDP, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸinden yana ve bunun için gerekli koÅŸullarÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸan bir parti. KadÄ±n özgürlüÄŸünün tüm kadÄ±n hareketi ve tek tek kadÄ±nlarÄ±n mücadelesi ile kazanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen bir parti. MesleÄŸimiz, iÅŸimiz, sÄ±nÄ±fsal konumumuz ne olursa olsun tüm kadÄ±nlarÄ±n ortak paydasÄ± kadÄ±n olmaktan kaynaklÄ± eziliyor olmamÄ±z.”

Bu ortaklÄ±ÄŸÄ±n daha iyi bir geleceÄŸi seçmede de kadÄ±nlarÄ± ortaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. “Devlet yönetiminin her kademesinde ve her yerde eÅŸit katÄ±lÄ±m, kadÄ±nlar lehine düzenlemeler temel ilkelerimiz olacak. KadÄ±nlar kendi iradeleriyle tüm kararlarÄ± alacak ve uygulayacak.”

KadÄ±nlarla buluÅŸmalarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n dile getirdiÄŸi beklentileri soruyorum: “Yok sayÄ±lmanÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yükünün artÄ±k omuzlardan kalkmasÄ± talebi çok açÄ±k. Bu yok sayÄ±lmayÄ± kimi zaman kadÄ±n olarak, kimi zaman Kürt, kimi zaman Alevi, kimi zaman yoksul olma açÄ±sÄ±ndan anlatÄ±yor kadÄ±nlar. Kendisinden birinin mecliste olmasÄ±nÄ± çok kÄ±ymetli görüyorlar. KadÄ±nlar müthiÅŸ özgüvenli” diyor.

Seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nda feminist arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ona çalÄ±ÅŸmayÄ± planlama, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kullanma, ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlama, onu dinlendirme, onunla birlikte sabahtan akÅŸama dolaÅŸma konusunda nasÄ±l destek olduÄŸunu anlatÄ±yor. Ama bu adaylÄ±k onun için biraz da “garip” bir deneyim aslÄ±nda. Neden mi? “Ben yÄ±llardÄ±r kadÄ±n mücadelesinde kolektif olmanÄ±n önemini öÄŸrendim, kolektifliÄŸin asÄ±l güç olmasÄ±nÄ± önemsedim. Åžimdi adaylÄ±ÄŸÄ±n o ister istemez öne çÄ±kartÄ±cÄ± hallerinde zorluklar yaÅŸamÄ±yorum desem yalan olur. Neyse ki kadÄ±nlar ‘birlikte deÄŸiÅŸir’ sözünü somut olarak yaÅŸatÄ±yorlar. Ben de adaylÄ±ÄŸÄ± bir kolektif irade olarak taÅŸÄ±yorum.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 21:35

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