Erzurum'da sağanak, sele neden oldu

Erzurum Narman’da sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, ekili araziler su altında kaldı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Baba Dağı’ndan inen sular, Camii Kebir Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda baskınlarına neden oldu, ekili araziler su altında kaldı. Sel suları önüne kattığı taş ve toprağı da mahalleye taşıdı. Mahalleli, odun, direk, tahta ve taşlarla sel sularının önünü kesip, başka bir yöne yönlendirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İbrahim Erkal Bulvarı'nde ise çocuklar, yağmur altında suyun içerisinde bisikletleriyle tur atarak eğlenmeye çalıştı.

Vatandaşlar, Baba Dağı eteklerinde ağaçlandırma çalışması yapılmaması nedeniyle her yağmur yağdığında benzer görüntülerle karşılaştıklarını söyledi. Selden geriye ise sular altında kalan ekili araziler ve caddeyi kaplayan taş ve topraklar kaldı.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Rize, Artvin`in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz`in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 11:05

www.evrensel.net