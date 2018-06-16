Siyasi partilerde bayramlaşma mesaisi

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri, genel merkezlere bayram ziyareti gerçekleştiriyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner Çaykara'dan oluşan heyet, AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AKP Kadın Kolları Üyesi Şerife Polat ve AKP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AKP heyetini CHP Genel Merkezinde ağırladı.

AKP'nin ardından DSP Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyeti ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan, AKP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör, AKP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay'dan oluşan heyet ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı. CHP'nin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti de AKP Genel Merkezini ziyaret etti.

Siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile beraberindeki heyeti ağırladı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 11:18

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