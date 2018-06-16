Soylu hedef gösterdi, HDP adayı Kaplan gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘O adam dağ kadrosuyla ilişkili’ diyerek hedef gösterdiği HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan gözaltına alındı.

Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnafı ziyaret ettiği sırada çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, Yıldız'ın yakınları ve korumalarının öldürdüğü Adil ve Celal Şenyaşar kardeşlerin defin işleminden sonra Suruç'ta gözaltı operasyonu başladı. Şenyaşar kardeşlerin cenazesine gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale eden polis, yerine kayyım atanan Suruç Belediyesi Eş Başkan vekili Nazlı Binici ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldıktan sonra akşam da ev baskınları yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği HDP Urfa Milletvekili adayı İsmail Kaplan ve HDP İlçe Eş Başkanı Rojda Binici, Suruç Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Kaplan ve Mehmet Polat'ın evlerine baskın yapan polis, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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SOYLU KAPLAN’I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Saldırıda yaşamını yitiren AKP’li İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesine katılmak için Suruç'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği demeçte HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan’ı “İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6’ncı sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi mecliste daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net” diyerek hedef göstermişti.

MUHARREM İNCE VE CHP SURUÇ İLÇE BAŞKANI DA HEDEF GÖSTERİLDİ

Bununla da yetinmeyen Soylu, aynı demeçte CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de şu sözlerle sorumlu tutmuştu:

“Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur. O kadar basit, kim bu olayları bu noktaya taşımak istiyor ve gayret gösteriyorsa, kim buradan güç alarak seçimi özgür ve hür biçimde oy kullanmayı kısıtlamak istiyorsa, Selahattin Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım. Yine burada hiç ilgisi olmadığı halde o partinin ilçe başkanının (CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören) yaptığı açıklamalara bakmak lazım. Bunlar bizim soruşturma süreçlerimizin idari adli soruşturma süreçlerimizin elbette ki dokunacağı konulardır.” (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 10:05

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