Çiftliğe yıldırım düştü; 8 büyükbaş hayvan öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 5 inek ve 3 buzağı öldü.

Çivril'de dün saat 23.00 sıralarında aniden bastıran sağanak sırasında Yuva Mahallesi'nde oturan Kahraman Yüksel'e ait besi çiftliğine yıldırım düştü. Yüksel, hayvanlarının öldüğünü fark edip, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, 5 inek ve 3 buzağının öldüğünü belirledi. 3 ineğin ise sağ olarak kurtulduğu tespit edildi. Besihanede bulunan hayvanların geçen yıl kredi kullanılarak alındığı öğrenildi.

İSTANBUL VE MALATYA'DA ŞİMŞEKLİ GECE

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Malatya'da da sabaha karşı etkili olan sağanak sırasında Beydağları üzerinde çakan şimşekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Yağmur bulutlarıyla örtünen gökyüzü, şimşeklerin çakmasıyla anlık olarak aydınlandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 14:13

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