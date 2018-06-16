Bakan Soylu’yu protesto eden öğrencilere gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden 3 üniversiteli gece yarısı baskını ile gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı ve İstanbul Kocamustafapaşa’da gerçekleştirilen AKP mitingini protesto eden üniversiteliler gece yarısı baskını ile gözaltına alındı. Gece yarısı saat 01.00 sularında üniversitelilerin kapısına dayanan polis 3 üniversiteliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken polisin elinde daha uzun bir gözaltı listesi olduğu bildirildi. Öğrenci Kolektifleri, İçişleri Bakanı Soylu’nun katıldığı mitingi ‘AKP defol bu sokaklar bizim!’ sloganları ile protesto etmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 09:08

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