CHP: OHAL'le 154 bin işçinin grev hakkı engellendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, OHAL’in ekonomiden demokratik haklara kadar olan etkisine dikkat çekmek üzere rapor hazırladı.

CHP, AKP’nin seçim beyannamesinde devam edeceğini açıkladığı olağanüstü hal uygulamasına ilişkin rapor hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak tarafından hazırlanan rapora göre, ekonomiden demokratik haklara kadar pek çok alanda gerileme ve ihlaller yaşandı. Raporda 154 bin işçinin grev hakkının OHAL'le engellendiği vurgulandı.

CHP İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da “kısa süreliğine” ilan edildiği söylenilen OHAL’in sonuçlarını rakamlarla ortaya koyan “OHAL Faturası” başlıklı rapor hazırladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; raporda hükümet yetkililerinin sık sık dile getirdiği “vatandaşa OHAL yok, OHAL’de kimseye zarar gelmedi” ifadelerinin gerçek dışılığı rakamlarla ortaya kondu. CHP’nin raporundan OHAL öncesi ve sonrası karşılaştırmaları olarak verilen rakamlardan dikkat çekenler şöyle:

- Türk parası pul oldu: Dolar 3.03 TL’den 4.60 TL’ye, Avro 3.33 TL’den 5.38 TL’ye yükselerek TL sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 38 değer kaybetti.

- Türkiye’nin dış borcu 423.1 milyar dolardan 453.2 milyar dolara ulaştı. Cari açık 29.4 milyar dolardan 55.4 milyar dolara çıktı.

- 20 Temmuz öncesinde Türkiye’ye doğrudan giren yabancı sermaye toplam 13.7 milyar dolar iken, OHAL sonrasında 12 milyar dolara geriledi.

- Tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 7.74 iken, yüzde 11.06 oldu. OHAL, milletin sofrasındaki her 5 ekmekten, iki yumurtadan, 4 zeytinden ve 3 bardak sütten birini yuttu.

- Milli gelir 862.7 milyar dolardan, 851.1 milyar dolara gerileyerek, 1 yılda 11.6 milyar dolar azaldı.

- Kapanan şirket sayısı 2011’den bu yana en büyük yükselişi kaydederek 2016’ya göre yüzde 33 arttı. 2016’da 9 bin 850, 2017’de 14 bin 701 şirket kapandı.

- 22 aylık tahribatta 624 kadın cinayete kurban gitti. 387 çocuk istismara uğradı. Kadınların yüzde 27’si işsiz. Çalışmak zorunda bırakılan 2 milyon çocuğun yüzde 80’i ise sigortasız.

- Anayasal denetime tabi olmayan 31 KHK yayımlandı. Hukukun üstünlüğü endeksinde 2015’te 80. sırada olan Türkiye, 113 ülke arasında 103.’lüğe geriledi.

- Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 188 binden 230 bine çıktı. Hapisteki kişi sayısı yüzde 22.3 arttı. Tutuklu ve hükümlülerin nüfusa oranında Türkiye, Rusya’dan sonra ikinci oldu. 135 gazeteci tutuklandı. 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı.

- Masumiyet karinesine aykırı olarak 5 bin 822 akademisyen, 33 bin 497 öğretmen görevden alındı. 114 bin 729 kişi kamudan ihraç edildi.

- 154 bin işçinin grev hakkı engellendi. Bu koşullar altında 1 bin 6 işçi yaşamını yitirdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 07:53

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