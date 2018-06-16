Macron: AB'nin sığınmacı konusundaki yöntemi doğru değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarının doğru olmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Elysee Sarayında görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Conte ile görüşmesinde sığınmacı konusunu ve Avro Bölgesi konularını ele aldıklarını ifade eden Macron, bu iki konunun Avrupa için bir sınav olduğunu belirtti. Macron, bu sorunların çözümünün ancak AB içinde yürütülebileceğini vurguladı.

Fransa'nın da İtalya gibi sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini kaydeden Macron, “Bu sorunun çözümü AB'de ancak AB'nin bu konudaki yöntemi doğru değil” diye konuştu.

'SIĞINMACI KONUSUNDA STRATEJİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR'

Conte de sığınmacı konusunda strateji değiştirmeleri gerektiğine inandığını ifade etti. “Dublin kurallarının değişmesi gerekiyor” diyen Conte, bu konuda Fransa ve AB ile çalışmaların yapıldığını kaydetti.

İngiltere merkezli yardım örgütü Oxfam, Fransız sınır polisinin gözaltına aldığı göçmen çocukları, ayakkabılarını parçalayıp İtalya'ya yaya olarak gönderdiğini iddia etti. Örgüt 2 ay önce de Fransız polisinin sınır dışı edilebilmeleri için belgelerde refakatsız göçmen çocuklarının doğum tarihlerinin değiştirdiğini öne sürmüştü. İtalya bu hafta iki yüzlü davranmakla suçladığı Fransa'nın mülteci krizinde sorumluluğu paylaşmaya yanaşmadığını öne sürmüştü. Fransa Cumhurbaşkaı Emmanuel Macron da 629 göçmen taşıyan bir gemiyi limanlarına yanaştırmayan İtalya'yı eleştirmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 07:28

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