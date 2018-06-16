Gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak OPEC toplantısı öncesi piyasalarda arz fazlasının artacağı endişesiyle petrol fiyatları yüzde 4'e yakın düştü.

Petrol fiyatları küresel piyasada arz fazlasının artacağı endişesiyle bugün yüzde 4'e yakın düşüş gösterdi.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 75,94 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 3,8 düşüşle 73,07 dolara kadar geriledi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da dünü 66,89 dolardan kapamasının ardından bugün 64,29 dolara kadar gerileyerek yüzde 3,9 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek kartelin en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan'ın ve OPEC dışındaki Rusya'nın üretimlerini artırma kararı alabileceğine dikkat çekti.

Analistler, S. Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerini artırmaları durumunda küresel piyasada arz fazlasının yeniden artabileceği uyarısında bulunurken bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı uygulayabileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan liderliğinde bazı OPEC ülkeleri ve Rusya'nın dahil olduğu bazı OPEC dışındaki ülkeler, küresel petrol piyasasındaki arz fazlasını düşürmek için Ocak 2017 itibariyle üretimlerini kısma kararı anlaşmasına varmıştı. Bu anlaşma yıl sonunda doluyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Haziran 2018 00:56

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