Destici: Terör tutuklularının Cumhurbaşkanlığı adaylığı doğru değil

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den HDP seçmenine tehdit gibi açıklama: HDP'ye oy verenler terör örgütünün yaptıklarından mesul olurlar.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tutuklu kişi Cumhurbaşkanı adayı olmamalı" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Mustafa Destici, “Şahsen terör tutuklularının Cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum. Bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığı çok açık ve net" dedi.

Eskişehir'de gazetecilerin sorularını cevaplayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Terör tutukluları Cumhurbaşkanı adayı olamamalı " şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Destici "Özellikle terör suçundan tutuklanmış olanların, cumhurbaşkanı adayı gibi en yüksek makama aday olmaları toplumun nezdinde kabul görmüyor ve toplum vicdanını yaralıyor. Tabii sadece toplum vicdanını yaralamakla kalmıyor, ondan sonraki süreçte de, bazı siyasetçilerimiz yani terör suçlusu birine sanki suçlu değilmiş gibi bir muamele yapıyor ve sanki cumhurbaşkanı adayı olmakla ya da milletvekili adayı olmakla birlikte bütün suçlarından arındırılması gerektiğini, serbest bırakılması gerektiğini dile getiriyorlar. Hatta bununla da yetinmiyorlar, bizzat hapishaneye giderek ziyaret ediyorlar. Bunlar kabul edilebilir değildir. Bunları doğru bulmuyorum ve ben de şahsen terör tutuklularının cumhurbaşkanı adayı gibi en yüksek makama aday olmalarını doğru bulmuyorum, bunun toplumumuzun, milletimizin vicdanını yaraladığı çok açık ve net. İşte buradaki insanlara da sorsanız bunların hiçbirisi bunları kabul etmiyorlar ve doğru bulmuyorlar. Sanki başka kimse yokmuş gibi özellikle terör örgütü inadına onu aday gösteriyor" dedi.

"HDP neyse PKK odur" diyen Destici, "Birisinin işlevi dağda canilik yapmaktır, kahpece, kalleşçe Mehmetçiklerimize pusu kurmaktır. Öbürünün görevi basında onun sözcülüğünü yapmaktır, öbürünün görevi Meclis'te onun sesi olmaktır" şeklinde konuştu.

'DEMİRTAŞ'IN AYAĞINA GİDENLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MEŞRULAŞTIRILMASINA HİZMET EDİYOR'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Selahattin Demirtaş ile Abdullah Öcalan arasında fark görmediğini ifade etti. Destici, HDP Genel Başkanları, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı adayının PKK tarafından belirlendiğini iddia etti. Destici "Bugün onlara sahip çıkan, Selahattin Demirtaş’ın özgür bırakılmasını, serbest bırakılmasını isteyen, onun ayağına gidenler bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek terör örgütüne meşrulaştırma yönünde hizmet ediyorlar. Biz bunu asla doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla ben Sayın cumhurbaşkanının açıklamalarının bu beyanda değerlendirilmesini ve hayata geçirilmesini ve bununla ilgili yasal düzenleme yapılmasının da doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HDP'YE VERİLEN HER OY PKK'YA VERİLMİŞTİR"

"Tabii burada Kürt kardeşlerimize de seslenmek istiyoruz" diyen Destici "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok, bizim PKK’yla problemimiz var ve dolayısıyla PKK’yı destekleyenlerle problemimiz var. Kürt kardeşlerimizin de şunu bilmesi lazım, HDP ye verilen her oy PKK ya verilmiştir. Yarın terör örgütünün yaptıkları bütün her şeyden mesul olurlar. Onun için buna dikkat etmelerini istiyorum” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 21:49

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