â€˜KarikatÃ¼rÃ¼n iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±yla omuz omuza olduÄŸu bir dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±kâ€™

Usta KarikatÃ¼rist Canol KocagÃ¶zâ€™le, 1979'da hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 39 yÄ±l sonra kitaplaÅŸan 'Ã‡izgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi'ni konuÅŸtuk.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

‘Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi’ Karikatürist Canol Kocagöz tarafÄ±ndan 1979 yÄ±lÄ±nda hazÄ±rlandÄ±, 2018’de mayÄ±s ayÄ±nda ise BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan kitaplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°sminden de anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kitapta insanlÄ±ÄŸÄ±n geçirdiÄŸi ve geçireceÄŸi ilkel komünal, köleci, feodal, kapitalist, sömürüsüz ve sÄ±nÄ±fsÄ±z toplum düzenleri çizgilerle anlatÄ±lÄ±yor. Diyalektik ve materyalist bir tarih anlayÄ±ÅŸÄ±yla…

Usta Karikatürist Canol Kocagöz’le 39 yÄ±l sonra kitaplaÅŸan “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi”ni konuÅŸtuk. KitabÄ±n bu kadar neden geciktiÄŸini, 80 öncesindeki karikatür ve sanat iliÅŸkisini, ‘faili meçhule’ giden çizimlerini… KitabÄ±nÄ±n metal iÅŸçilerinin patronlara karÅŸÄ± yoÄŸun direniÅŸinin olduÄŸu bugünlerde yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n bir rastlantÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kocagöz, “O dönemde biz bir grup karikatürcü çizgilerimizle metal iÅŸçilerinin yanÄ±ndaydÄ±k. Karikatür sanatÄ±nÄ±n iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla omuz omuza olduÄŸu bir dönemi yaÅŸadÄ±k.” dedi.

“Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi” 39 yÄ±l sonra kitap haline geldi. Hikayesini öÄŸrenebilir miyiz?

Metal iÅŸ kolunda 1977 yÄ±lÄ±nda metal iÅŸçilerinin en örgütlü ve en savaÅŸkan sendikal örgütü DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Maden-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, sermayenin en örgütlü gücü Madeni EÅŸya Sanayicileri SendikasÄ±na (MESS) karÅŸÄ± 40 bine yakÄ±n metal iÅŸçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uzun süreli bir grev yaptÄ±. Sendika eÄŸitim dairesi ile beraber, iÅŸçi hareketinin mücadelesinin boyutlarÄ±nÄ± sÄ±rf maddi taleplerin dÄ±ÅŸÄ±nda da düÅŸünebilmesini saÄŸlayacak, ayni zamanda halkÄ±n ‘büyük grev’ adÄ±nÄ± layÄ±k gördüÄŸü bu eylem boyunca eÄŸitim taleplerini karÅŸÄ±lamak için grev çadÄ±rlarÄ±nda, fabrika tezgahlarÄ±nda, iÅŸe geliÅŸ-gidiÅŸlerde vb. yerlerde kullanÄ±labilecek, her iÅŸçinin anlayabileceÄŸi tarzda bir cep kitaplarÄ± hazÄ±rlamaya karar verdik. Benim hazÄ±rlayacaÄŸÄ±m kitap çizgili dizinin ilki olacaktÄ±. Daha sonra ekonomi ve politikayÄ± anlatacak baÅŸka kitaplara devam edecekti. Bir grup eÄŸitim uzmanÄ± ile diyalektik ve tarihsel materyalizmin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla “çizgilerle sÄ±nÄ±flar tarihi” konulu bir cep kitabÄ± hazÄ±rlamak için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. ÇalÄ±ÅŸma grubumuz çeÅŸitli klasik yayÄ±nlarÄ± okuyarak ve tartÄ±ÅŸarak kitabÄ± yarattÄ±.

Niçin bu kadar gecikti?

KitabÄ±n bitip baskÄ±ya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± günlerde, 12 Eylül 1980 askeri darbesi tüm ilericilerin üzerine kabus gibi çökerken, kitaplarÄ±n ve sanat eserlerinin de bundan nasibini almamasÄ± imkansÄ±zdÄ±. Bu kitapla beraber hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m Maden-Ä°ÅŸ SendikasÄ± EÄŸitim KitabÄ±’nÄ±n yeni baskÄ±sÄ± için çizimini yaptÄ±ÄŸÄ±m 100’den fazla karikatürüm ile desen çalÄ±ÅŸmalarÄ±m “Faili meçhule uÄŸradÄ±”. BaskÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan ÅŸimdi yayÄ±mlanan “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi” ise birçok ilerici ve devrimci insan gibi uzun yÄ±llar iÅŸçi semtlerindeki bitmemiÅŸ inÅŸaatlarda, gecekondularda saklandÄ±… Ve o günleri ufak tefek zararlarla atlatarak bu günlere geldi.

Nihayet 2018 mayÄ±s ayÄ± içinde yayÄ±mlandÄ±. Burada hatÄ±rlatmamda yarar var, bu kitap metal iÅŸçilerinin MESS’e karÅŸÄ± direniÅŸlerinin 25 yÄ±lÄ± olan 2002’nin mayÄ±s ayÄ±nda günlük olarak Evrensel gazetesinde tefrika edilmiÅŸti.

Bir dönemin ruhunu ve tarzÄ±nÄ± yansÄ±tan bir çalÄ±ÅŸma “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi”… On yÄ±llar sonra yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n anlamÄ± nedir?

Evvela ÅŸunu akÄ±ldan çÄ±karmamak gerekiyor. Bu kitap bir direniÅŸten sonra oluÅŸan bir kitaptÄ±r. Ve bir ihtiyaçtan doÄŸmuÅŸtur. Yani “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi” kitabÄ±, metal iÅŸçilerinin patronlara karÅŸÄ± yoÄŸun direniÅŸinin olduÄŸu bugünlerde yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n bir rastlantÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± kanaatindeyim. KitabÄ±mÄ± yayÄ±nlayan DÄ°SK-Maden Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n geleneÄŸini devam ettiren metal iÅŸçilerinin sendikasÄ± DÄ°SK -BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± ön sözünden yapÄ±lan aÅŸaÄŸÄ±daki alÄ±ntÄ±nÄ±n bu sorunuzun en iyi cevap olacaÄŸÄ± kanaatindeyim.

“… Elinizdeki kitap darbelere, aÄŸÄ±r baskÄ±larla geçen yÄ±llara; ama hepsinden önemlisi metal iÅŸçisinin baÅŸ eÄŸmeyen sÄ±nÄ±f tavrÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyor. Ne mutlu bize ki; Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n göz nuru örgütü olan sendikamÄ±zÄ±n mücadele birikiminden yararlanÄ±yor, 1978 yÄ±lÄ±nda kalemlerinden çÄ±kan satÄ±rlara yenilerini ekliyor ve yarÄ±da kalanÄ± tamamlÄ±yoruz. SendikamÄ±zÄ±n 70. yÄ±l dönümünde; uzun yÄ±llar içinde ‘Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi’ kitabÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± ve korunmasÄ±nda emeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ediyor ve bu eseri siz deÄŸerli sÄ±nÄ±f dostlarÄ±na sunmaktan onur duyuyoruz.”

‘KARÄ°KATÜRÜ FABRÄ°KA DUVARLARINA TAÅžIDIK’

Çizerken neler hissetmiÅŸtiniz. Bugünden, o günlere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda neler hissediyorsunuz?

Bir de ÅŸunu hatÄ±rlatmak isterim o dönemde biz bir grup karikatürcü çizgilerimizle metal iÅŸçilerinin yanÄ±ndaydÄ±k. Gece ve gündüz grev çadÄ±rlarÄ±nda hep birlikte yaÅŸÄ±yor gibiydik. Karikatür sanatÄ±nÄ±n iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla omuz omuza olduÄŸu bir dönemi yaÅŸadÄ±k. Türkiye’de karikatürü fabrika duvarlarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±k. Belki ÅŸimdi sizlere garip gelecek, benim o dönemde duvarlarÄ± boyama belgem vardÄ±. Åžaka gibi gelecek ama herhalde duvarlarÄ± boyamak için belgesi olan tek karikatürcü de ben olduÄŸum için ayrÄ±ca gurur duyuyorum. “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi” böyle coÅŸkulu atmosfer içinde yaratÄ±lan, direniÅŸ ve mücadele içinde yeÅŸeren bir kitap oldu.

‘KÄ°TABIMI MARKSÄ°ZM Ä°ÇÄ°N MÜCADELE EDENLERE ADIYORUM’

KitabÄ±n içeriÄŸinden bahseder misiniz? Okurlar neler bulacak kitapta...

Kitap isminden de anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi okuyucu kitapta “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi”ni bulacak. Yani kÄ±saca insanlÄ±ÄŸÄ±n geçirdiÄŸi ve geçireceÄŸi ilkel komünal toplum, köleci toplum düzeni, feodal toplum düzeni, kapitalist toplum düzeni, sömürüsüz toplum ile sÄ±nÄ±fsÄ±z toplumunun çizgilerle anlatÄ±mÄ±nÄ± bulacak. Bu geniÅŸ konularÄ±, ciltler dolusu kitaplarÄ± 90 sayfaya sÄ±ÄŸdÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. BaÅŸarÄ±lÄ± olduksa iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kitaplÄ±ÄŸÄ±na bir baÅŸucu kitapçÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayacaÄŸÄ±m. AyrÄ±ca “Çizgilerle SÄ±nÄ±flar Tarihi” kitabÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± mayÄ±s 2018 ayÄ± sÄ±nÄ±f mücadelesinin ayrÄ±lmaz parçasÄ± Karl Marx’Ä±n da 200’üncü doÄŸum gününe geldiÄŸi için benim için ayrÄ± bir anlamÄ± var. O sebepten kitabÄ±mÄ± Marksizm için mücadele edenlere adÄ±yorum.

SanatÃ§Ä±lardan DemirtaÅŸâ€™Ä±n tutukluluÄŸuna tepki

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 21:05

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