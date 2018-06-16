Yazar yerine fenomen, okur yerine takipÃ§i, ya da...

NilgÃ¼l Erdan yazdÄ±: YayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nden ekonomik kriz manzaralarÄ±

Nilgül ERDAN

Yetenekli bir yazar adayÄ± ilk kitabÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nda önünde çok çetin bir yol vardÄ±r. Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramasÄ±nÄ±n muhtemel olduÄŸu, uzun bekleme ve ret ihtimaliyle örülü bir yoldan bahsediyorum. Eskiden de zordu iÅŸler ancak ekonomik krizin ve “fenomen” hegemonyasÄ±nÄ±n bu denli yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreçte yazar adaylarÄ±nÄ±n iÅŸi daha da zor hale geldi.

Bir yazar adayÄ± dosyasÄ±nÄ± yayÄ±nevlerine gönderdiÄŸinde heyecan ve gerilim yüklü bir süreç baÅŸlamÄ±ÅŸ olur. YayÄ±nevleri genellikle 3 ila 6 ay arasÄ±nda olumlu ya da olumsuz bir dönüÅŸ yapar. YayÄ±nevlerine çok fazla dosya gelir, hepsinin okunmasÄ± zaman alÄ±r. BazÄ± dosyalar haftalarca, hatta aylarca bir köÅŸede tozlanÄ±r durur. Zaman içinde kitap okunur, hakkÄ±nda bir rapor yazÄ±lÄ±r ve yayÄ±n kurulunda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.

Bu süreçte kitap beÄŸenilmeyebilir, beÄŸenilse dahi o yayÄ±nevinin programÄ±na ya da yayÄ±n çizgisine uygun olmayabilir. DoÄŸrudan piyasa koÅŸullarÄ±nÄ± düÅŸünerek hareket eden yayÄ±nevleri (BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olan ve yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸka ideallerle yapan yayÄ±nevleri de var) bir kitabÄ±n satmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünerek kitabÄ± reddedebilir. Bu hep böyle olmuÅŸtur ancak ÅŸimdi yazar adaylarÄ± birbiriyle baÄŸÄ±ntÄ±lÄ± iki çetin sorunla daha mücadele etmek zorunda; ekonomik kriz ve fenomen hegemonyasÄ±.

ÇOK SATACAK BÄ°R KÄ°TABI ÖNGÖRMEK PEK MÜMKÜN DEÄžÄ°L

Yazar ve YayÄ±ncÄ± Semih GümüÅŸ, geçtiÄŸimiz günlerde Gazete Duvar’dan AnÄ±l Mert Özsoy’a verdiÄŸi röportajda okuru bekleyen tehlikeleri ÅŸöyle sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±.

“1. YayÄ±mlanan kitaplarÄ±n sayÄ±sÄ±nda azalma olacaktÄ±r.

2. Kitap ve dergi fiyatlarÄ± ister istemez artacaktÄ±r.

3. Pek çok yayÄ±nevi, özellikle büyük yayÄ±nevleri artÄ±k çok satan kitaplara öncelik verirken nitelikli kitaplardan uzak duracaktÄ±r. Yeni ve genç yazarlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± yayÄ±mlamasÄ± da zorlaÅŸÄ±r.

4. Bütün bunlar da yoksullaÅŸmÄ±ÅŸ kültür hayatÄ±mÄ±zÄ± biraz daha aÅŸaÄŸÄ± iter.”

Pek çok yayÄ±nevinin programlarÄ±nÄ± belirlerken daha önceden sözleÅŸmesi imzalanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen kimi kitaplarÄ±nÄ± yeni yayÄ±n dönemi programlarÄ±ndan çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Bir yÄ±lda yayÄ±mladÄ±klarÄ± kitap sayÄ±sÄ±nÄ± yüzde 25-30 oranÄ±nda azaltan yayÄ±nevleri var.

YayÄ±nevleri bu süreci aÅŸmak için farklÄ± yollara baÅŸvuruyor. Kitap sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸüÅŸü önemli bir veri. Felaketin bilançosu, yÄ±l sonunda Türkiye’de yayÄ±mlanan kitap sayÄ±sÄ± belirlendiÄŸinde ortaya çÄ±kacak. Öte yandan yayÄ±nevleri kendi bünyesinde birtakÄ±m kÄ±sÄ±ntÄ±lara gidiyor, bünyelerindeki editör ve tasarÄ±mcÄ±lardan bazÄ±larÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor, bir küçülme politikasÄ± sergiliyor. Sektörün hacmi ve kriz koÅŸullarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸsiz kalan yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü çalÄ±ÅŸanlarÄ± için iÅŸler pek iç açÄ±cÄ± görünmüyor. Daha az kitap, daha az editör ve tasarÄ±mcÄ± demek, daha az çalÄ±ÅŸan da yine daha az kitap anlamÄ±na geliyor, döngü sürüyor…

YayÄ±nevleri bu süreçte, Semih GümüÅŸ’ün de belirttiÄŸi gibi çok satan kitap arayÄ±ÅŸÄ±na düÅŸüyor. Ancak çok satacak bir kitabÄ± öngörmek pek mümkün deÄŸil. YayÄ±ncÄ±larÄ±n elindeki en büyük veri, kitabÄ±nÄ± basacaklarÄ± kiÅŸinin sosyal medyadaki takipçi sayÄ±sÄ± olabiliyor. Bu aynÄ± zamanda reklam bütçesinden bir ölçüde muaf olmak anlamÄ±na geliyor. Zira takipçisi bol bir ismin kendi kitabÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±, onu yüz binlerce kiÅŸinin görmesini saÄŸlÄ±yor. Takipçisi bol kiÅŸinin, bir de takipçisi bol arkadaÅŸlarÄ± olduÄŸundan eminse yayÄ±ncÄ±, artÄ±k o kitabÄ±n niteliÄŸi bazÄ± yayÄ±nevleri için önemsiz hale geliyor.

'OKUR Ä°STERSE ALIR, Ä°STEMEZSE ALMAZ' BASÄ°TLÄ°ÄžÄ°NDEN ÇIKIYOR Ä°Åž

Bir insanÄ±n internette çok popüler olmasÄ± onun kitap yazamayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez elbette. Hatta diliyle, üslubuyla, keskin zekasÄ±yla ve kÄ±sÄ±tlÄ± alanda kÄ±sa ifadelerle insanlarda merak uyandÄ±ran birinin uzun erimli ve bütünlüklü bir çalÄ±ÅŸma için kollarÄ±nÄ± sÄ±vamasÄ± makul bir tercih. Ve fakat ününü bu niteliklerinden deÄŸil, baÅŸka baÅŸka noktalardan devÅŸirmiÅŸ insanlarÄ±n piyasadaki tahakkümünün etkileri sanÄ±lanÄ±n çok üzerinde... Ä°ÅŸte konu da tam bu noktada düÄŸümleniyor. Okur isterse alÄ±r, istemezse almaz basitliÄŸinden çÄ±kÄ±yor iÅŸ. NasÄ±l olduÄŸunu anlatabilmek için bir kitabÄ±n yayÄ±ma hazÄ±rlanma sürecine ve mevcut ekonomik koÅŸullara bakmak gerekiyor.

Zira herkesin konuÅŸtuÄŸu bir fenomen kitap çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nda sosyal medyada sonsuz kez bu kitaba dair paylaÅŸÄ±mlar görülüyor. YayÄ±nevleri kÄ±sÄ±tlÄ± reklam bütçelerini bu kitaba ayÄ±rÄ±yor. Ä°lanlar, reklamlar, tanÄ±tÄ±mlar bu kitaplar için ayrÄ±lÄ±yor. Kitap ekleri, kimi gazetelerin kültür sayfalarÄ± bu kitaplara dair haber, röportaj ve tanÄ±tÄ±mlarla dolup taÅŸÄ±yor. Bu durumda güç bela kitabÄ±nÄ± bastÄ±rabilmiÅŸ, belki 1500, 2000 tirajla yola çÄ±kmÄ±ÅŸ bir yazarÄ±n kendi kitabÄ±nÄ± duyurma alanÄ± da daralmÄ±ÅŸ oluyor.

Bu yöntemin yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸa bir “sÄ±cak para akÄ±ÅŸÄ±” saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ortada. Öte yandan zararÄ±nÄ±n etkisi uzun vadeli ve oldukça yÄ±kÄ±cÄ±. YayÄ±nevleri söz gelimi 10 bin satacaÄŸÄ±ndan emin olmadan kitap basmayÄ±nca kitabÄ±n kÄ±ymetine bakmaksÄ±zÄ±n tanÄ±nmamÄ±ÅŸ yazarlarÄ±n ve yazar adaylarÄ±nÄ±n kitaplarÄ±nÄ± yayÄ±n programÄ±na almÄ±yor. YayÄ±n programlarÄ± fenomenlerin kitaplarÄ±yla dolup taÅŸÄ±yor. Her ÅŸeye raÄŸmen bir kültür ve bilim sorumluluÄŸu ile hareket eden bir avuç yayÄ±nevi için iÅŸler daha da aÄŸÄ±r hale geliyor.

NÄ°TELÄ°KLÄ° YAYINCILARA BÜYÜK GÖREV DÜÅžÜYOR

YaratÄ±lan kültür endüstrisinin içinde reklamÄ±yla, parasÄ± ödendiÄŸi için devamlÄ± raflarda görülmesiyle, sosyal medyada sürekli karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmasÄ±yla bir hegemonya kuruluyor. Ä°ÅŸte burada iÅŸ yine okura ve sorumlu yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan dergilere, sitelere düÅŸüyor. TanÄ±nmamÄ±ÅŸ yazarlarÄ±n da görünürlüÄŸünün artmasÄ±, onlarla ilgili paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±lmasÄ±, kitaplarÄ±nÄ±n konuÅŸulmasÄ± hayati önem taÅŸÄ±yor. Dergilerde ve sitelerde takip edilen yazarlar kitaplarÄ±nÄ± bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda onlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± satÄ±n almak ve tavsiye etmek, “elden ele” görünürlüÄŸünü artÄ±rmak mühim. Nitelikli kültür sanat, edebiyat dergilerine ve her ÅŸeye raÄŸmen nitelikli kitaplarÄ± okurlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmayÄ± ÅŸiar edinmiÅŸ yayÄ±nevlerinin kitaplarÄ±na bütçe ayÄ±rmak ise elzem.

Kitap, yapÄ±lan deÄŸil yazÄ±lan bir ÅŸey… HatÄ±rlatmak konusunda iÅŸ bize düÅŸüyor…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 20:47

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