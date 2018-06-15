Dünya Kupası B grubu ilk maçında İran, Fas'ı 1-0 mağlup etti

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu ilk maçında İran, Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle Fas'ı 1-0 mağlup etti.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İran, Fas'ı 90+5'inci dakikada Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika sahada kalırken Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa 82'nci dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise süre alamadı.

Öte yandan Fas ile İran arasında oynanan B Grubu karşılaşmasında, Türkiyeli hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Amrabat'ın yaptığı ortada Belhanda'nın kafa vuruşu auta çıktı. 43'üncü dakikada İran kontra atağı sonucunda Azmoun'un vuruşunu kaleci Mohamedi kurtardı, dönen topu önünde bulan Jahanbakhsh'nın vuruşunu yine Mohamedi kornere çeldive ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 69'uncu dakikada ceza sahasına giren Jahanbakhsh'ın ortasını Saiss engelledi ve topu kornere gönderdi. 80'inci dakikada Belhanda'nın pasında Ziyech'in vuruşunu Beiranvand kornere çeldi. 90+5'inci dakikada İran'ın kullandığı serbest vuruşta ters bir kafa vuruşu yapan Bouhaddouz topu kendi ağlarına gönderdi ve mücadele İran'ın 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

(DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 23:08

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