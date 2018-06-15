Tat Metal fabrikasında grev oylaması yapılacak

Fotoğraf: Evrensel

Tat Metal fabrikasında grev oylaması yapılacak

    • 15 Haziran 2018 19:04

    Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Türk Metal’in örgütlü olduğu Tat Metal fabrikasında grev oylaması yapılacak.

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Türk Metal’in örgütlü olduğu Tat Metal fabrikasında grev oylaması yapılacak.

    18 Haziran’da yapılacak oylamada evet çıkması halinde işçiler greve çıkacak.

    İlk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 90. sırada yer alan Tat Metal’de 273’ü sendikalı 480 kişi çalışıyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 19:07
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