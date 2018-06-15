EMEP: 15-16 Haziran genç işçi kuşağına yol göstermiştir

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İşçi sınıfı 15-16 Haziran’da nasıl ki, kendi geleceğini siyasi iradenin ya da sendikal bürokrasinin inisiyatifine bırakmayıp, mücadelenin başına geçmişse, 24 Haziran’da da “tek adam” yönetimine geçit vermeyecektir” denildi.

48 yıl önce on binlerce işçinin, 274 sayılı Sendikalar ve 275 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunlarında tek konfederasyon yaratmak üzere yapılan düzenlemeleri geri çektirmek için ayağa kalktığının hatırlatıldığı açıklamada, “İşçilerin inisiyatif alarak, gerçekleştirdikleri 15-16 Haziran direnişi, ülkemiz işçi sınıfının mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Sonuçta, sıkıyönetimle meclisten geçirilen yasa büyük direnişin etkisiyle AYM tarafından iptal edilmiştir” denildi.

15-16 Haziran işçi direnişinin üzerinden 48 yıl geçmiş olmasına rağmen öğretmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, “48 yıl önce gerçekleşen dipten gelen dalga, grev, direniş genç işçi kuşağına yol göstermiştir. Metal işçilerinin (metal fırtına) direnişi, grev yasağını tanımayan Şişe Cam İşçileri ve daha onlarca direniş 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin bir parçası olarak bu günde devam etmektedir” denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti: “Bugün sendikaların bir kısmını teslim alan, teslim alamadıkları üzerinde baskı kuran siyasi iktidar, 24 Haziran seçimleriyle “tek adam tek parti” yönetimini kurmayı hedeflemektedir. İşçi sınıfı tarihinden gelen mücadele deneyimi ile bu otoriter, baskıcı ve yasakçı düzene geçit vermeyecektir. 15-16 Haziran’da nasıl ki, kendi geleceğini siyasi iradenin ya da sendikal bürokrasinin inisiyatifine bırakmayıp, işten atılmayı, yıllarca işsiz bırakılacak kara listeye alınmayı, tutuklanmayı göze alarak sorumlulukla, sınıf refleksiyle mücadelenin başına geçmişse, 24 Haziran’da da “tek adam” yönetimine geçit vermeyecektir. Kurtuluş sermaye düzeninin siyasi seçeneklerinde değil, işçi sınıfı ve tüm ezilenlerin kader birliği içerisinde ortak mücadelesindedir. Geleceğimizi aydınlatan, mücadelemizde biz ışık tutan 15-16 Haziran büyük işçi direnişini selamlıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 19:02

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