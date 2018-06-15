Emek Partisi, Denizli'de üretici ile seçim toplantısı düzenledi

Denizli’nin Uzunpınar mahallesinde EMEP Denizli İl Örgütü kekik ve tütün üreticisi köylülerle 24 Haziran seçimleri üzerine toplantı düzenledi.

Hilmi MIYNAT

DENİZLİ

Denizli’nin Uzunpınar mahallesinde Emek Partisi Denizli İl Örgütü kekik ve tütün üreticisi köylülerle kahvelerde 24 Haziran seçimleri üzerine toplantı yaptı. Toplantıda konuşan EMEP GYK Üyesi Deniz İpek “AKP’nin 16 yılda Türkiye tarımını çökerttiğini, Türkiye’nin yakın zamana kadar kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olduğunu, tarımımızın uluslararası kuruluşların adeta ablukası altında olduğunu vurguladı. Üretici köylüler de planlı bir tarım politikası istediklerini söylediler.

Üretici köylünün EMEP çatısı altında bir araya gelerek sermayenin azgın saldırılarına karşı dur demesi gerektiği dile getiren İpek, 24 Haziran seçimlerinde de tek adam tek parti düzeni durdurma çağrısı yaptı.

Çiftinin mazotundan alınan verginin yatlarda kullanılan mazottan alınmadığını hatırlatan İpek: Bu durumun vergi politikalarının kimlerin çıkarına düzenlendiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Yurttaşların sorunları ve seçim değerlendirmelerinin de dinlendiği kahve toplantılarında ayrıca “HDP’nin Yüzde 10’luk seçim barajını aşmasının, hem demokrasi mücadelesindeki, hem de AKP’nin yıkılmasındaki önemine dikkat çekildi. Tartışmalarda İl Yönetici Kamil Doğan’ın özellikle vurguladığı nokta ise 24 Haziran sonrasına dikkat çekerek “Emek Partisinde örgütlenelim; işçilerin, emekçilerin, çiftçilerin gerçek halk iktidarını kurma mücadelesini birlikte büyütelim” çağrısı oldu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:56

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