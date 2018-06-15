Kuveytli sunucu, canlı yayın esnasında kıyafeti gerekçesiyle kovuldu

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında 'izleyicilerin kıyafetini beğenmemesi' gerekçesiyle kovuldu.

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında işinden kovuldu. Kovulmanın nedeni ise izleyicilerin sunucunun kıyafetini beğenmemesi olarak açıklandı.

Sputnik’in Metro gazetesinden aktardığı habere göre El-Avadi, canlı yayın sırasında, yönetmenin yayına son verilmesi talimatını verdiğini duydu. 29 yaşındaki genç kadın, yayın kesildikten hemen sonra işinden kovuldu. Sunucu, daha sonra Snapchat’tan yaptığı açıklamada, anlaşmada belirtilen hiçbir kuralı ihlal etmediğini söyledi.

Daha sonra kovulmasının nedeninin, izleyicilerin sunucunun kıyafetinden duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. İzleyicilere göre Ramazan ayında böyle bir kıyafet taşınamaz. Twitter’dan yapılan yorumlarda, “Sunucu, Ramazan’da mütevazı olmalı” dendi.

Söylentilere göre, El-Avadi’nin işten kovulmasına üst düzey bir yetkili neden oldu. Ancak televizyon resmi olarak bu bilgiyi doğrulamadı.

Sunucunun bazı hayranları, genç kadının istediğini giyebileceğini belirterek savunmaya çalıştı. Ama tartışma, işverenin El-Avadi ile ilgili kararını etkilemedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:42

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