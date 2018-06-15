Suruç'ta yaşananlar karşısında gazetelerde 'tek ses' yankılandı

Suruç'ta 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili yaoılan haberler, medyanın içinde bulunduğu durumu da göstermiş oldu.

Suruç’ta bir esnafın, seçim ziyareti sırasında AKP Milletvekili Adayına tepki göstermesiyle başlayan; 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olaylarla ilgili haberler medyanın içinde bulunduğu durumu da göstermiş oldu.

Anadolu Ajansı (AA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Suruç’ta yaşananları “Suruç’ta Ak Partililere Saldırı” başlığı ile abonelerine servis etti, Sözcü, Milli Gazete, Yeniçağ ve Aydınlık da ajansların geçtiği haberi bu şekilde sayfalarına taşıdı.

Evrensel, Suruç’ta yaşanan olaya ilişkin AKP, HDP ve CHP’nin bölgedeki temsilcilerinin anlatımlarına yer verdi. Haberde olay, görgü tanıklarının ifadelerine de yer verilerek anlatıldı.

Ana akım medya, Urfa Valiliği ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir görüşe yer vermedi.

Milliyet, Yeni Şafak, Hürriyet, Vatan, Akşam, Posta, Star ve Hürriyet gazeteleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu olay PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hâlâ terk etmediklerinin en bariz örneğidir” sözlerini ilk sayfada başlıklarına taşıdı.

Cumhuriyet, “Suruç’ta seçim turunda kavga: 4 ölü 8 yaralı”; Karar, “Sandığa kan sıçradı”; Haber Türk, “Seçim ziyareti kana bulandı” başlıkları ile olayı birinci sayfalarına taşıdı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:35

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