Bekir Kaya’ya ‘Neden köprü yaptın?’ davası

Çatak’ta 'Örgüt üyeleri geçiyor' iddiasıyla yıkılan köprüyle ilgili tutuklu Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya hakkında dava açıldı.

Çatak’ta “Örgüt üyeleri geçiyor” iddiasıyla yıkılan köprüyle ilgili olarak tutuklu Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya hakkında dava açıldı. Dava, gazete kupürü ile yapılan bir ihbara dayandırıldı.

Van’ın Çatak ilçesinde 2016 yılında DBP’li Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan köprü Çatak Belediyesi kayyımı tarafından yıktırılmıştı. PKK’lilerin geçiş yeri olduğu gerekçesiyle kayyım tarafından yıktırılan köprü ile ilgili Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya hakkında “Örgüte üye olma” iddiasıyla dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve kabul edilen iddianame bir kişinin gazete kupürü ile yaptığı ihbara dayanıyor.

MA’dan Nimet Ölmez’in haberine göre iddianamede, “Körüklü köyü boşaltılmış bir köy olduğu için bu köprüden vatandaşın geçişi olmamaktadır. Körüklü Vadisi; sarp yapısı, ormanlık bitki örtüsü ve mağaralarla dolu yüzeyi sebebiyle terör örgütünü mensuplarının barınma ve malzeme saklama noktası haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

SAVCI OLDUĞU GİBİ KABUL ETTİ

İstihbari raporu değerlendiren savcılık ise iddianamede, köprüyü örgüt üyeleri dışında kimsenin kullanmadığını öne sürdü. Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, Bekir Kaya’nın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava dosyasıyla birleştirildi.

Kaya, savcılığın soruşturması sırasında köprüyle ilgili şu ifadeyi verdi: “Büyükşehir Belediyesinin Çatak ilçesinde halk için yaptığı köprü neden bir suçlama konusu oluyor. Mahkeme bu çevrede inceleme yaptı mı? Neden Jandarmanın ‘Üzerinden teröristler geçiyor’ beyanı esas alındı. Neden sadece Kürt’e hizmet yapmak suç oluyor? Kürtlerin kimisi ölüyor, kimisi askere gidiyor ölüyor. Devlet yaptığı her şey için vergisini ondan alıyor. Neden ona hizmet yapmak suç oluyor. Köprü ve yollarla övünen AKP’nin yaptığı köprü ve yollar suç değil de bizim belediyenin yaptığı köprü ve yollar suç oluyor. AKP ‘Örgüt yol ve köprü yapmamıza izin vermiyor, engelliyor’ diye propaganda yapıyor. Ama biz köprü ve yol yapınca bu kez ‘Köprü örgüt üyeleri için yapılıyor’ deniliyor. Peki, hangisi doğru? Köprüyü yaptığımız yerde kışın insanlar yaşamıyor ama yazın bütün o köyler doluyor. İnsanlar özellikle de Berivanlar kendi köylerine süt sağmak için 5-6 kilometre yol yürüyordu. Köylerden bize yönelik bir talep geldi ve biz bu köprüyü o şekilde inşa ettik.”

‘ÖRGÜT ÜYELERİ GEÇEMEZ DİYE Mİ YAZALIM?’

Bütün bu iddiaların siyasi ve iktidarın talimatıyla olduğunu belirten Kaya, ifadesinin devamında şunları kaydetti: “Hükümet yol, köprü yaptığında örgüt izin vermiyor diye yakınıyor, biz yaptığımızda ise örgüt istediği için yaptı diyorlar. Artık bir karar verin bu örgüt, köprü istiyor mu, istemiyor mu? Bir halka yaptığımız her köprünün üzerine ‘Bu köprüden örgüt üyeleri geçemez’ diye mi yazalım” (HABER MERKEZİ)

Suruç’ta yaşanan ölümlerin yankısı sürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 18:28

www.evrensel.net